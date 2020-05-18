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花蓮47戶寄養家庭等不到人接手　需要更多新血為愛接力

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▲▼真妏媽媽（上）和瓊慧媽媽（下）分享投入寄養家庭的酸甜苦辣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

真妏媽媽（上）和瓊慧媽媽（下）分享投入寄養家庭的酸甜苦辣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來寄養家庭服務面臨照顧者年齡增長及加入戶數遞減的困境，為讓社會大眾更清楚寄養服務的內涵及意義，花蓮縣府委託花蓮家扶中心17日辦理「517我們一起為愛接力」招募記者會，邀請三戶服務中的家庭分享如何加入及一起為愛接力的心路歷程，期望透過親身經驗的分享，邀請民眾一起加入寄養行列。

寄養家庭服務是指當一個家庭發生重大變故，或是主要照顧者不適任親職，無法提供適當的照顧時，在不得已的情況下暫時離開原生家庭，居住在通過嚴格審核機制及專業訓練的寄養家庭中，由寄養父母提供照顧，讓這些不幸的兒童少年重新體驗家的溫暖。直到兒童少年的原生家庭困難解決之後，再回家團聚，寄養家庭也需要經過專業的訓練具備照顧特殊兒少的知能，透過生活照顧重建兒童的依附關係，甚至幫助其創傷的復原，是一份相當有意義的服務。

▲▼真妏媽媽（上）和瓊慧媽媽（下）分享投入寄養家庭的酸甜苦辣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府自民國70年開始委託花蓮家扶中心辦理寄養家庭服務，目前全花蓮縣縣境內共有47戶寄養家庭，照顧57名縣府寄養安置的兒童及少年。縣長徐榛蔚也在這溫馨感恩的5月，藉此機會贈送蛋糕感謝在座辛苦、無私的寄養父母願意打開自己的家門「一起為愛接力」。
   
縣長徐榛蔚致詞時表示，寄養家庭目前因社會進入高齡化現象，寄養父母老了不忍放手又等不到人接手，阿公阿嬤成為照顧主力，讓招募更刻不容緩，縣長徐榛蔚更邀請年齡在25歲以上，有愛心及熱忱的民眾一起加入寄養家庭的行列。

▲▼真妏媽媽（上）和瓊慧媽媽（下）分享投入寄養家庭的酸甜苦辣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈蛋糕並合影。

 受邀的3戶寄養家庭現身分享「一起的力量」，這3戶包括有受到朋友邀請一起加入的「好友檔」，也有因為鄰居邀請而加入的「街坊鄰居檔」，更有看著媽媽擔任寄養家庭而在自己成家後也加入寄養服務的「母女檔」，這3戶寄養家庭的分享令人動容，也看到在寄養服務中許多人一起互相扶持，一起陪著寄養童的感動。

當初因朋友而投入寄養服務已16年的士琴媽媽表示，印象最深的是照顧自閉症孩子小青的經驗，小青一直以來不擅與人接觸，眼神無法對視、情緒起伏很大，也不太能溝通對話，在士琴媽媽和先生的努力陪伴和照顧，結合復健、心理師、社工的協助下，小青慢慢有轉變，開始可以聽士琴媽媽的話，可以給予回應，記得有一次，學校老師分享班上有一個同學哭泣，小青竟然主動靠近，更安靜的在旁邊拍拍同學的肩膀給予支持，小青開始與人產生聯結和互動，讓士琴媽媽非常感動與欣慰。自己的兒子更曾說過，「哇，這些孩子真不容易帶，以前媽媽照顧年幼的我們時，也是這麼辛苦吧！」從事寄養服務的工作也讓自己家人的情感也有更多的交流和回饋，讓士琴媽媽感動不已。

因為鄰居從事寄養服務而受到感動遂加入寄養服務的真妏媽媽表示，照顧寄養童並沒有想像中的容易，第一個面臨的挑戰就是與先生之間的管教方式不一致而時常吵架。我們常常在討論，到底什麼對孩子來說才是帶得走的，最珍貴的禮物，後來覺得是日常生活中陪伴孩子養成自理的能力，在每一次孩子遇到人際衝突時所作的討論，透過經驗慢慢地去學習修正自己、調整自己，進而孩子成為最棒的自己。真妏媽媽分享到，她曾經照顧過一個國中的少女小怡，小怡有好多夢想，小怡覺得在寄養家庭沒有自由，選擇逃跑。後來小怡寫了三封家書謝謝真妏媽媽一家人在寄養期間對她的照顧。之後小怡成年了，還時常和真妏媽媽保持聯絡，在小怡感情路上或是生活上遇到困難時，真妏媽媽還是會傾聽及給予建議，日前小怡告訴真妏媽媽她即將要組成家庭，同時也邀請真妏媽媽跟先生一起擔任主婚人，讓真妏媽媽感受一路陪伴的愛都有在孩子身上留下痕跡，更榮幸能被孩子記在心上。

▲▼真妏媽媽（上）和瓊慧媽媽（下）分享投入寄養家庭的酸甜苦辣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲傳接滾動紅球 象徵一起為愛接力。
   
瓊慧媽媽則是在大學時候看到加入寄養家庭服務的媽媽與寄養童互動的情形，感動無形中就感染了瓊慧媽媽的心。瓊慧分享曾經照顧一名患有注意力不集中及亞斯伯格症的孩子阿凱，在照顧初期因為不了解阿凱的狀況，產生了許多摩擦，阿凱在學校也出現許多的行為問題，時常需要到學校處理，令瓊慧媽媽感到相當無力，在這個過程中，還好有家扶的社工、心理師及醫師的協助，社工也協助媒合阿凱進行馬術治療及遊戲治療，來協助瓊慧夫婦能夠更了解阿凱的個性及行為，瓊慧媽媽也開始閱讀相關書籍，了解亞斯伯格症孩子的特性及帶養方法，在各樣的資源的協助下，原本不擅與他人交流互動的阿凱，在某天早晨，竟然主動倒杯溫開水給瓊慧媽媽喝，當下的瓊慧媽媽內心又訝異又感動。阿凱返家後，請社工轉交一袋禮物要給瓊慧媽媽，袋中有張小字條及孩子很愛惜的娃娃及玩具車，紙條上寫著：「阿姨，謝謝您從我小時候到五年級把我照顧的那麼好…」，讓瓊慧媽媽真的感受到自己用心的付出孩子都是有接受到的，覺得這份寄養工作真的非常有價值。

花蓮家扶中心主任施政延表示，照顧創傷兒少需要有極大的耐心及具備創傷知情之概念，為半專業的人力，然而，目前47戶在職家庭照顧者有半數年齡落在56-65歲之間，寄養家庭年齡老化，在職的寄養家庭逐年退休，新加入的寄養家庭數量尚趕不及流失的數量，所以招募寄養家庭顯得格外重要。呼籲社會大眾一起為愛接力，打開家門守護孩子，成為創傷孩子的避風港。

有興趣擔任寄養家庭者，請洽花蓮家扶中心寄養組(03)824-6531。

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