失聯印尼籍移工手傷血肉模糊　求助雲林專勤隊緊急送醫險截肢

▲印尼籍失聯移工阿明自行投案，當時其左手手指的鮮血浸透紗布，阿明礙於失聯移工的身分而不敢自行就醫，鼓起勇氣至移民署求助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊受理一名印尼籍失聯移工「阿明」(化名)自行投案，赫然發現其左手手指的鮮血浸透紗布一路沿著門口滴至專勤隊辦公室，阿明礙於失聯移工的身分而不敢自行就醫，但傷口劇痛難忍，鼓起勇氣至移民署求援協助就醫。

阿明表情痛苦地向專勤隊人員表示，昨日修理機車時，友人一時不察突然發動引擎，導致他的二隻手指被機車輪圈捲入，手指上緣皮肉及指甲都被削去，因而血肉模糊。雲林專勤隊緊急安排人員陪同阿明至轄內醫院看診，經醫生評估其手指受創嚴重，如感染擴散將有生命安全之虞，但截指將影響往後手部機能，先予以藥物治療，再進一步觀察，可緩慢恢復正常。

雲林專勤隊指出，阿明礙於中文能力有限無法完全理解醫生的說明，經專勤隊人員協助溝通，順利接受治療；阿明自述來自印尼貧困家庭，須仰賴工作收入維生，若手指機能受損會影響日後生計，為了家人決定不做截指手術，希望接受藥物治療，勇敢承受復原過程之疼痛。

專勤隊人員表示，事後阿明不斷地感謝專勤隊人員的幫助，讓他感受到臺灣的友善及溫暖；而遠在印尼的家人接到「阿明」報平安的電話，獲悉他免於截指的消息後如釋重負，擔憂情緒一掃而空，還特地以視訊向專勤隊人員傳達感謝之意，令專勤隊感受到為民服務所帶來的成就感。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，呼籲在臺逾期居停留人士或失聯移工儘快到移民署各專勤隊辦理自行到案，移民署將協助辦妥相關手續，安心回家。若有相關疑問，歡迎撥打雲林縣專勤隊電話05-5346119尋求協助。

▲印尼籍失聯移工阿明自行投案，因受傷礙於失聯移工的身分而不敢自行就醫，鼓起勇氣至移民署求助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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