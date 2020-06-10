端午佳節送愛家扶　育達慈善會獅子會共同捐贈14萬以行動振興

▲育達慈善會陳玉雪會長也帶存錢竹筒現場剖開湊足1萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為雲林家扶服務家庭提前迎接端午佳節，育達慈善會與育達獅子會家扶董事蕭文龍與家扶親子們一同參與陸上龍舟，並準備飽滿扎實五月粽、冰涼透心肝鹼粽，更有碩大金煌芒果到家扶北港服務處慰問，使端午佳節的熱鬧氣氛更備感溫馨。

育達慈善會與育達獅子會提撥五萬元支持家扶工作，而慈善會榮譽會長楊淑卿個人加碼8萬元，育達慈善會陳玉雪會長也帶存錢竹筒現場剖開湊足1萬元，共同捐贈14萬元以用行動振興與支持家扶的脫貧扶幼工作。

育達慈善會會長陳玉雪表示，欣見疫情減緩，與育達獅子會長陳秀美都覺得要即時給服務家庭加油與打氣，一致在年度的費用中撥出款項在雲林家扶助貧工作上，而陳秀美會長更覺得紓困外來點應景端節粽香。

受家扶服務的越南籍阮氏僅媽媽感謝蕭文龍董事與育達夥伴關懷與鼓勵，罹患胃癌從事勞力工作照顧幼兒，阮媽媽表示，感謝這麼多人願意幫助，給我們關心、鼓勵，讓我們在台灣生活不會孤獨，育達慈善會與育達獅子會更特別以女性疼惜女性的心，給予最大擁抱支持。

▲育達慈善會與育達獅子會、家扶董事蕭文龍準備飽滿扎實五月粽、冰涼透心肝鹼粽與家扶親子們一同分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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