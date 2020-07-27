妻離家出走7年！獨自養女兒發現「竟不是親生」...他嘆：想領養也無法

▲女兒未滿周歲妻子離家出走，獨自撫養卻發現不是親生的。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

廣西柳州市沙塘鎮的7歲女孩小麗近日面臨上不了學的難題，因為她的戶口一直沒能辦下來，原因是父親盧先生在給孩子辦戶口時，發現原來小麗並不是她的親生女兒。盧先生希望可以辦理領養手續，但領養要求有房有車，而他根本達不到，「如果實在沒辦法，只能把孩子送去福利院，畢竟不能耽誤孩子上學。」

綜合陸媒報導，盧先生在2011年與李某網戀後未婚同居，不久後對方懷孕，2013年小麗出生後還未滿周歲，母親李某就離家出走，李某在離開之前未給孩子辦出生證，導致小麗無法上戶口。

「辦出生證必須要雙方的身分證，她說自己的身份證掉了，然後也一直沒有去補辦。」盧先生說，小麗的母親李清是玉林陸川人，離家之後他們就斷了聯繫，之後他也去當地打聽尋找過，但都杳無音訊。

小麗一天天長大，戶口問題成了盧先生心中的一塊石頭，盧先生在2015年透過諮詢當地派出所，民警給他建議，做親子鑑定上戶口，沒想到鑑定結果顯示，盧先生和女兒沒有血緣關係！

養了7年的女兒卻不是自己親生骨肉，盧先生一開始並不相信這份鑑定報告結果，眼看小麗馬上到了上學的年紀，抱著一絲希望，盧先生在今年7月做了第二次親子鑑定，可結果與第一次一樣，與小麗不是父女關係。

盧先生說，這7年來他與小麗之間的感情已無法割捨，他擔心小麗知道自己不是她的親生父親，母親又拋棄她，會對她造成嚴重的心靈創傷，一直沒有把真相告訴她。於是，盧先生找到民政部門，希望在不告知小麗真相的情況下，辦理領養手續，解決孩子上戶口的問題，但也行不通。

「我去諮詢過，但是領養要相隔30年，而且要有房有車，但是我根本達不到那個條件。」盧先生表示，如果真的沒有辦法，只能把孩子送去福利院，雖然很不捨得，但孩子終究是要讀書的，不能耽誤孩子上學。

民政局工作人員稱，根據規定，無配偶的男性收養女性，收養人與被收養人的年齡應當相差四十周歲以上，盧先生從年齡上就不符合，所以無法達到收養要求。從目前盧先生的情況來看，也無法達到領養的要求。不過，工作人員表示，對於盧先生這個情況，他們會牽頭聯合公安部門一起調查，並共同給出解決小麗上戶口、上學的方案。