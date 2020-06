70歲嬤跨1400㎞照顧生病兒　卻遭毆打踢出家門　身上只剩餅乾哭坐火車站

Back in Mumbai from Kerala my first stop was at the railway station. Many migrant workers were waiting for news on a train home. But an elderly woman, Leelavati, 70 years, was sobbing. She is alone, abandoned, needs to get to Delhi. The Story of Leelavati coming to @themojo_in pic.twitter.com/9FoEH4l0Lb

記者吳孟臻/綜合報導

印度孟買上(5)月30日發生一起讓人生氣又難過的事情。一位70歲的老婦人達蒂(Leelavati Dadi)在封城期間被兒子趕出家門,身無分文的她只能流落火車站。幸好的是,報導在網路上瘋傳後,老奶奶不只獲得鐵路局的幫助,安全回到家鄉,甚至還被好心人「收養」,當作親奶奶帶回家照顧,意外開啟第二個人生。

印度新聞頻道《MOJO STORY》因為封城禁令,來到班德拉(Bandra)火車站進行採訪,團隊發現一名老婦人握著僅有的一包餅乾,坐在地板上默默流淚。

記者杜特(Barkha Dutt)立刻上前關心,達蒂邊哭邊說,因為兒子生病了,她千里迢迢從德里跨越超過1400公里,來到孟買照顧他,現在兒子身體康復了,卻因為封城禁令,無情地毆打她多達4次,最後把她趕出家門,同時表示,錢都被兒子拿走了,現在身上沒有任何錢,如果沒辦法,只能當乞丐乞討。

這段影片發布到YouTube後,立刻在網路上受到眾人的關注,截至目前為止,有超過45萬的觀看次數。

不止人民關心,政府也注意到了,根據杜特在推特上透露,鐵路警察提供達蒂安全的住所,並集資買車票,已在31日讓達蒂搭上回德里的火車。

好消息不止這一樁,達蒂順利回到德里後,社會公益企業家維爾馬(Kiran Verma)宣布「收養」達蒂,把她當作祖母一樣奉養,和妻子一同擔負起照顧她的責任。

維爾馬2日表示,達蒂正在接受新冠肺炎檢測,雖然不能出門,但保持不錯的心情。他同時替達蒂發起募款,希望幫她走出遭兒子遺棄的痛苦,迎接新的人生。

So guys here is the update on #Leelavati Dadi. She has been tested for #COVID19 and we are waiting to get the report. But to make her safe we won't bring her out for three four days.



She is doing great and very happy with us. Anyone can Whatsapp me at 9810670347 and talk to her pic.twitter.com/AQcpS2q8Jm