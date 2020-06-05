　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

70歲嬤跨1400㎞照顧生病兒　卻遭毆打踢出家門　身上只剩餅乾哭坐火車站

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 記者吳孟臻／綜合報導

印度孟買上（5）月30日發生一起讓人生氣又難過的事情。一位70歲的老婦人達蒂（Leelavati Dadi）在封城期間被兒子趕出家門，身無分文的她只能流落火車站。幸好的是，報導在網路上瘋傳後，老奶奶不只獲得鐵路局的幫助，安全回到家鄉，甚至還被好心人「收養」，當作親奶奶帶回家照顧，意外開啟第二個人生。

印度新聞頻道《MOJO STORY》因為封城禁令，來到班德拉（Bandra）火車站進行採訪，團隊發現一名老婦人握著僅有的一包餅乾，坐在地板上默默流淚。

記者杜特（Barkha Dutt）立刻上前關心，達蒂邊哭邊說，因為兒子生病了，她千里迢迢從德里跨越超過1400公里，來到孟買照顧他，現在兒子身體康復了，卻因為封城禁令，無情地毆打她多達4次，最後把她趕出家門，同時表示，錢都被兒子拿走了，現在身上沒有任何錢，如果沒辦法，只能當乞丐乞討。

這段影片發布到YouTube後，立刻在網路上受到眾人的關注，截至目前為止，有超過45萬的觀看次數。

不止人民關心，政府也注意到了，根據杜特在推特上透露，鐵路警察提供達蒂安全的住所，並集資買車票，已在31日讓達蒂搭上回德里的火車。

好消息不止這一樁，達蒂順利回到德里後，社會公益企業家維爾馬（Kiran Verma）宣布「收養」達蒂，把她當作祖母一樣奉養，和妻子一同擔負起照顧她的責任。

維爾馬2日表示，達蒂正在接受新冠肺炎檢測，雖然不能出門，但保持不錯的心情。他同時替達蒂發起募款，希望幫她走出遭兒子遺棄的痛苦，迎接新的人生。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

 
ET快訊
快訊／千萬BMW超跑北宜高速撞護欄　車頭撞爛成V字型..駕駛
17歲少女懷孕產女..陸母氣炸：孩子父親是誰？她竟淚吐「一長
南下墾丁突停路中！「8男女亂舞狂歡」車全堵　超扯影片曝光網罵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

箭穿右頸爆血！日男十字弓連殺3家人後引伯母入室　她一開家門秒中箭

想逃卻被卡車撞！非裔慢跑遭射殺倒地細節曝光　白人嫌開3槍辱罵歧視髒字

勇男火山口救26年好友　跳40度高溫「酸性腐蝕湖」狂游150公尺

前世衛官員點破「WHO終究是政治組織」　從台灣入不了WHA就知…美時代已過！

70歲嬤跨1400㎞照顧生病兒　卻遭毆打踢出家門　身上只剩餅乾哭坐火車站

花費百萬治病...家中唯一小兒子仍身亡　一家四口隔日跟著服毒！

「在美國，你不能燒教堂！」川普推文掀網友「照樣造句」洗版嗆爆

白宮防護升級！華盛頓市長要川普部隊「退出首都」　外媒曝：她權力有限

長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉…甜美臉蛋佈詭異粽色斑點！

影／「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬！　「教唆二級謀殺」最高可關40年

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

箭穿右頸爆血！日男十字弓連殺3家人後引伯母入室　她一開家門秒中箭

想逃卻被卡車撞！非裔慢跑遭射殺倒地細節曝光　白人嫌開3槍辱罵歧視髒字

勇男火山口救26年好友　跳40度高溫「酸性腐蝕湖」狂游150公尺

前世衛官員點破「WHO終究是政治組織」　從台灣入不了WHA就知…美時代已過！

70歲嬤跨1400㎞照顧生病兒　卻遭毆打踢出家門　身上只剩餅乾哭坐火車站

花費百萬治病...家中唯一小兒子仍身亡　一家四口隔日跟著服毒！

「在美國，你不能燒教堂！」川普推文掀網友「照樣造句」洗版嗆爆

白宮防護升級！華盛頓市長要川普部隊「退出首都」　外媒曝：她權力有限

長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉…甜美臉蛋佈詭異粽色斑點！

影／「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬！　「教唆二級謀殺」最高可關40年

65歲教頭恐無法場邊執教！丹東尼不滿被針對　NBA主席坦承言之過早

箭穿右頸爆血！日男十字弓連殺3家人後引伯母入室　她一開家門秒中箭

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

《玩很大》來賓驚見「校草級男神」！　曾文水庫錄外景…一整排全是高顏值藝人

中職／洪一中執教900勝M2　郭嚴文千安差3支

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車前進蘭嶼、綠島免費服務

花蓮視訊賣農產！外貿協會與花蓮農友視訊座談　輔導視訊行銷

花蓮水稻不稔實吉安也淪陷！繼4鄉鎮之後被列災害救助

罷韓投票倒數一天！民進黨立委分進合擊　陸海空齊發最後催票

國際熱門新聞

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

麥德琳失蹤懸案　德警鎖定嫌犯

鳳梨炸彈餵母象　3嫌犯鎖定了

10警出任務全失蹤　貨車一開驚見7屍體「肢解成塊」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

韓裔女模：亞裔聲援黑人是死蠢！

世紀懸案大突破！德戀童犯涉謀殺

英前情報局長：新冠病毒是人造的

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

WHO疑採用造假「奎寧」數據

印度暴增近萬感染　國防次長確診

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

佛洛伊德官方驗屍報告出爐　生前染疫

更多熱門

相關新聞

小兒子重病身亡　一家四口服毒

小兒子重病身亡　一家四口服毒

印度近來發生一起不幸事件，奧里薩邦(Odisha)一名男子因為病重逝世，沒想到他逝世後卻傳出一家四口也跟著服毒的消息，造成母親與姊妹不幸身亡，另外2人還在搶救醫治中。

莫迪與川普談中印邊境問題！趙立堅：不需第三方介入

莫迪與川普談中印邊境問題！趙立堅：不需第三方介入

印度「移除中國APP」遭下架　

印度「移除中國APP」遭下架　

70年僅見氣旋直撲印度　10萬人撤離

70年僅見氣旋直撲印度　10萬人撤離

印度防長：中印兩軍領導人6日將會晤

印度防長：中印兩軍領導人6日將會晤

關鍵字：

印度孟買遺棄收養 Leelavati Dadi Barkha Dutt Kiran Verma

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面