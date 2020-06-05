70歲嬤跨1400㎞照顧生病兒　卻遭毆打踢出家門　身上只剩餅乾哭坐火車站

Back in Mumbai from Kerala my first stop was at the railway station. Many migrant workers were waiting for news on a train home. But an elderly woman, Leelavati, 70 years, was sobbing. She is alone, abandoned, needs to get to Delhi. The Story of Leelavati coming to @themojo_in pic.twitter.com/9FoEH4l0Lb— barkha dutt (@BDUTT) May 30, 2020
記者吳孟臻／綜合報導
印度孟買上（5）月30日發生一起讓人生氣又難過的事情。一位70歲的老婦人達蒂（Leelavati Dadi）在封城期間被兒子趕出家門，身無分文的她只能流落火車站。幸好的是，報導在網路上瘋傳後，老奶奶不只獲得鐵路局的幫助，安全回到家鄉，甚至還被好心人「收養」，當作親奶奶帶回家照顧，意外開啟第二個人生。
印度新聞頻道《MOJO STORY》因為封城禁令，來到班德拉（Bandra）火車站進行採訪，團隊發現一名老婦人握著僅有的一包餅乾，坐在地板上默默流淚。
記者杜特（Barkha Dutt）立刻上前關心，達蒂邊哭邊說，因為兒子生病了，她千里迢迢從德里跨越超過1400公里，來到孟買照顧他，現在兒子身體康復了，卻因為封城禁令，無情地毆打她多達4次，最後把她趕出家門，同時表示，錢都被兒子拿走了，現在身上沒有任何錢，如果沒辦法，只能當乞丐乞討。
這段影片發布到YouTube後，立刻在網路上受到眾人的關注，截至目前為止，有超過45萬的觀看次數。
不止人民關心，政府也注意到了，根據杜特在推特上透露，鐵路警察提供達蒂安全的住所，並集資買車票，已在31日讓達蒂搭上回德里的火車。
好消息不止這一樁，達蒂順利回到德里後，社會公益企業家維爾馬（Kiran Verma）宣布「收養」達蒂，把她當作祖母一樣奉養，和妻子一同擔負起照顧她的責任。
維爾馬2日表示，達蒂正在接受新冠肺炎檢測，雖然不能出門，但保持不錯的心情。他同時替達蒂發起募款，希望幫她走出遭兒子遺棄的痛苦，迎接新的人生。
So guys here is the update on #Leelavati Dadi. She has been tested for #COVID19 and we are waiting to get the report. But to make her safe we won't bring her out for three four days.— Kiran Verma (@VermaKiran) June 1, 2020
She is doing great and very happy with us. Anyone can Whatsapp me at 9810670347 and talk to her pic.twitter.com/AQcpS2q8Jm