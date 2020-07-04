南投家扶中心兒童啟力計畫　兒童教育方案年度課程結業式

▲▼南投家扶中心埔里服務處，為期1年的兒童啟力計畫─兒童教育方案課程結業。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

家扶基金會南投家扶中心埔里服務處，自2019年8月起到2020年7月，每月皆會舉辦「兒童啟力計畫─兒童教育方案」課程，課程分為3大類，為期1年課程4日結業，畫下溫馨句點。

家長部分著重在教養和理財相關課程、兒童部分則是音樂、英語及美術等課程，也會安排親子手作相關課程，共計11戶親子參加，經過一整年的努力，親子們在動態和靜態的學習上都有成果與收穫，4日舉辦結業典禮，親子們回顧一整年的收穫，有歡笑有感動。

結業式中，特別邀請家住魚池鄉，近70歲仍獨力隔代教養孫子的阿平阿嬤與會分享。她表示，自己帶孫，都不知道怎麼顧，孫子常常都窩在家沒有玩伴，只能跟我們去田裡。

幸好家扶中心有安排家長陪伴課程，幫助我更知道怎麼跟孫子溝通，很喜歡來上課，覺得上課很好玩，有時候我田裡太忙，記性不好忘記上課時間，孫子都還會自己早起，穿好衣服等著去上課，謝謝家扶中心提供我們這麼好的資源，讓我和阿平都學到很多。

兒少的發展與成長，是南投家扶中心長期所關注的議題，也為此拓展多項的方案活動，但在兒童教育方案中，更特別的是除了重視兒少發展提供相關課程外，也將陪伴兒少成長息息相關的主要照顧者納入教育的一環，提供家長情感支持、培養親職教養能力以及理財能力的建構，希望家長在育兒路上能有更好的知能來因應困難，也藉由方案補助款搭配理財課程，作為家長累積資產的起點，進而早日脫貧。



南投家扶中心表示，中心致力推動兒少服務工作，不僅看重兒少的發展與權益，更將目光推遠至兒少的整個家庭，透過幫助兒少家長一同成長，提供資源並建構能力，進而帶動整個家庭的能力提升，早日邁向脫貧之路。

・防水耐汗抗熱

【更多新聞】

警察實習生想看「A1：死亡車禍」 學長譏：母湯哦！希望他早點長大



魚池新城村活動中心 南投縣長林明溱：2樓增建年長者活動空間



大紅「C字119」造型 南投消防局魚池分隊新辦公廳庫動土