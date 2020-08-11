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17天內家破人亡！雙親遭報復「刀刀見骨」虐殺亡…女兒慟斥：2次報警都沒用

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▲▼江西樂安兇殺案致2死1重傷。（圖／翻攝自微博）

▲江西樂安兇殺案致2死1重傷。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據《澎湃新聞》報導，江西省撫州市樂安縣「樂安公安」8日晚發佈一則懸賞通告稱，當天早上，樂安縣山碭鎮山碭村發生一起重大殺人案，2名老人被害、1名兒童受傷。據受害者女兒微博自述，案發前17天曾2次報警，但警方未採取相應措施，最終導致父母雙亡。據悉，目前兇手仍然在逃。

8月9日，女兒「心口有酒窩」發佈微博描述詳細經過，兇手曾春亮7月22日時曾潛入她家盜竊，當時被自己哥哥及母親發現，雙方發生搏鬥，隨後兇手主動逃離現場，但走前威脅稱「敢報警就殺人」。

她還描述了當時雙方搏鬥的過程，「曾春亮拿著準備好的螺絲刀抵住母親喉嚨，用螺絲刀攻擊我哥，直接殘忍的扎穿我哥哥手指，並扎傷身上多處皮膚，打傷我母親之後竄逃。」她更指出，「歹徒是自己跑的，並非逃跑，我哥哥也打不過。」之後，全家第一次報案。

▲▼江西樂安兇殺案致2死1重傷。（圖／翻攝自微博）

▲網友爸媽不幸慘死。（圖／翻攝自微博）

事發後，7月24、25日左右，「心口有酒窩」的嫂子在家裡打掃衛生時，再次發現家裡出現作案工具，包括手電筒、手套、螺絲刀等。因擔心曾春亮再次作案，哥哥第二次向當地警方報警，並在家裡安裝了4個攝影機。

沒想到，慘案在8月8日早上7點發生！「心口有酒窩」PO文指出，當天曾春亮再次潛入家中，「我母親在廚房做早餐，歹徒拿著準備好的大錘從後面砸傷我母親後，拿刀多次刺殺，喉嚨多處刺穿，身上大刀傷達7處，錘錘致命，刀刀見骨，我母親倒在血泊，血水染紅整個廚房，她在驚恐無助痛苦中死去。歹徒慘無人性的虐殺我母親之後，上了二樓用錘子直擊錘我熟睡父親的太陽穴，我父親腦漿崩裂當場死亡。」

之後，兇手連同在家的8歲的外甥也不放過，用大錘用力狂錘孩子的腦袋。目前，孩子仍在醫院搶救。

▲▼江西樂安兇殺案致2死1重傷。（圖／翻攝自微博）

▲兇手被清晰拍到。（圖／翻攝自微博）

她還提供了攝影機畫面，鏡頭清晰的拍到了兇手的臉！畫面顯示，8月8日7點3分許，身穿藍衣的兇手手持刀和鐵錘進入家中，並將攝影機扭至一旁。

2次報案中，「心口有酒窩」和其哥哥均強調，他們向警方報案時明確提到兇手具有危險性，反覆強調擔心兇手再次作案，希望警方重視早日抓獲兇手。可是，哥哥說，「7月22日報警後，（警方）一直未聯繫過他們。」對此，「心口有酒窩」只好把一切公開，向網友求救，「光天化日，朗朗乾坤，因公安部門，地方政府忽視、不作為，造成極其殘忍的虐殺。」

案件一經曝光，立即引發網友一致聲討，網友怒稱，「前幾次警方有行動，他們一家可能就能逃過厄運！」據悉，曾春亮曾有盜竊前科，曾入獄8年，案發時剛從浙江金華監獄釋放不到3個月。

終於，樂安縣公安局8月8日發佈的《懸賞通告》稱，經查，曾春亮具有重大作案嫌疑，現仍在逃；警方將對直接抓獲嫌疑人或為抓捕提供直接線索者獎勵人民幣5萬元。

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