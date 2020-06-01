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高中女連6天打電話「父母都不接聽」　親戚上門一看…2人被殺已成腐屍！　

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▲▼南京一對夫妻家中被殺。（合成圖／=）

▲南京一對夫妻家中被殺。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

儘管已經過去了好幾天了，江蘇省南京市因一起命案帶來的震動仍未消散。5月23日傍晚，當地一社區某幢一住戶的親戚上門，發現門敲不開，電話打不通，且聞到家中傳出屍異味，隨即報警。警方破門而入後發現，這一家的夫妻2人都已經死亡多時。

據《現代快報》報導，事發於南京江寧天景山社區佳福苑，出事大樓目前仍處於封閉狀態。29日下午，在社區裡，不少住戶聚集在一起，基本都是在談論這件事。據一位住戶稱，27日時，看到警員帶著一名男子來到現場，據說是犯罪嫌疑人來指認現場的。

據社區屋主們稱，這起案件據說有3名嫌疑人，1人在安徽落網1人在上海落網，但這一消息未得到警方證實。據悉，受害者夫婦40多歲，其中丈夫姓周，妻子姓陳。兩人有一個17歲的女兒，在上高中，平時住校，週末才回家。事發時間已經被證實是5月18日凌晨3點，當天是星期一。不少住戶們感歎，如果是週末發生案件，孩子就可能遇害了。

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一對夫妻凌晨3點被殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據社區住戶們稱，他們社區從未發生過惡性案件，事發時也沒有人發現任何動靜。據爆料，可能是因為連續6天打不通父母電話，也沒有任何音訊，因此女兒從學校通知舅舅，希望他上門查看一下。23日，孩子舅舅趕到後，聞到了異味，趕緊報警。

到底犯罪嫌疑人是如何闖入，因何行兇，目前尚不得而知。不過據稱，現場1名受害者躺在床上，1名受害者身體躺在臥室入口處。受害妻子的父母都不在了，母親去世還不足100天。而丈夫在某體育館當保全，「他性格非常好，對人很和氣！」住戶們說起這起慘劇，紛紛歎息。

「廬江公安」微信公眾號5月26日晚通報， 5月26日18時，安徽廬江警方在礬山鎮某村抓獲一命案逃犯殷男；據悉，5月18日15時許，南京市江寧區發生一起兇殺案，南京警方經現場勘查、走訪群眾，發現殷男有重大作案嫌疑。

通報稱，經過調查，警方發現嫌疑人殷男作案後逃往安徽廬江，廬江警方迅速開展偵查工作，判斷嫌疑人很有可能逃往廬江縣礬山鎮，經過兩天一夜走訪摸排，於5月26日18時在礬山鎮礦區張姓居民家中將嫌疑人抓獲。

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