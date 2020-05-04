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長期厭世悲觀！冷氣工人殺光「岳母及妻儿5人」…鄰居歎：孩子生太多了

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▲▼兇殺,互砍,殺人,家暴。（圖／視覺中國CFP）

▲江西省南昌市發生一宗倫常命案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省南昌市發生一宗倫常命案，當地公安局今日（4日）發布通報指，當地一名男子殺害岳母、妻子和3名孩子後自殺未遂，目前已無生命危險。通報顯示，兇手殺人動機竟是家庭生活長期壓抑、悲觀厭世。

5月4日下午，案發社區一位住戶表示，嫌疑人魏男是「入贅」，平時主要從事空調安裝工作，與妻子生有3個兒子，大的已有16歲，小的僅有1歲半，「養的小孩多，買房不久，可能生活壓力大。」

該住戶還透露，3日下午4點過，自己聽到警車、救護車在社區響起，知道有事發生，而後在與其他住戶交談中，得知發生了命案。

據案發社區所在社區一位工作人員表示，疫情期間，他們上門登記時去過這個家庭，當時沒發現他們家有什麼矛盾和不和跡象；平時這個家庭也沒有什麼矛盾或問題鬧到社區過，這次不知道怎麼突然發生這種事，具體情況社區現在也不清楚。

通報稱，5月3日下午近5時，南昌市公安局灣里分局接獲居民熊某杭報警稱，他下班回家發現家中有人遇害。接警後，分局調集警力趕到熊某杭家，發現案發現場5人已無生命體徵、1人受傷。

隨後，警員立即將傷者送往醫院救治。據報案人熊某杭稱，傷者為他魏姓女婿，死者為妻子余某花、女兒熊某平（傷者魏某妻子）及外孫3人。

經公安機關初步認定，該案為傷者魏男所為。他因家庭生活長期壓抑、悲觀厭世，遂將岳母、妻子和孩子殺害後企圖自殺，已無生命危險，並對所實施犯罪供認不諱。

目前，案件正在進一步調查中。

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