親戚成暴徒「殺光一家6口」！連8歲童都被砍死　村民暴怒動私刑

▲親戚殺光他1家6口，村民暴怒動私刑讓歹徒償命。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

印度中央邦15日發生一起滅門血案，2名男子因為與親戚發生土地糾紛，憤怒之下竟持刀闖入親戚家「見人就砍」，將對方一家6人全部殺害，連2名未滿10歲的孩子都不放過。當地村民聽到慘叫聲，儘管立刻上門救人，仍來不及阻止悲劇發生，氣得動用私刑將1歹徒殺害，另一人則被警方逮捕送辦。

根據印度Deccan Herald報導，事件發生在中央邦曼德拉縣（Mandla district）一處小村莊，一戶六口之家7月15日遭2名歹徒持刀械闖入攻擊，造成含屋主40歲維諾德（Vinod Soni）在內共4名成年死亡，另外屋主的未成年9歲兒子、8歲女兒也都被殺害。

附近村民聽見慘叫聲後，立刻趕到維諾德家中救人，仍來不及阻止悲劇發生，惡劣的殺人事件讓村民們非常憤怒，當天（15日）下午有人決定動用私刑制裁，將其中一名兇嫌桑托什（Santosh Soni）活活打死，另外一間兇嫌則在逃跑時遭警方壓制逮捕。

警方調查，2名歹徒均是死者維諾德的親戚，平常住在維諾德家附近，雙方疑似是有土地糾紛，才發釀成這次的滅門慘案，後續將繼續追查，進一步釐清兇嫌的犯案動機。