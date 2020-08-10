華盛頓百人野餐3槍手濫射　近百發子彈釀1死20傷

▲ 槍擊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國首都華盛頓在當地時間9日的一場野餐聚會中，發生槍擊衝突。該聚會有數百人參加，至少21人中彈，一名17歲的年輕人遭擊斃，其中一名重傷的人員是下班的特區警察。警方推測至少有3名槍手，目前還在追捕當中。

根據《華盛頓郵報》報導，華盛頓特區警方說，至少有3名槍手在凌晨12點30分許朝不同方向開火，聚會參加者驚慌失措，紛紛找掩蔽物，尖叫四起。目前推測開槍之前有發生爭執，依現場痕跡來看，當時發射了近百枚子彈。

死者身份被認定為17歲的布朗（Artecka Brown），另外20名傷者中，包含11名婦女及2名青少年。消防局指出，有9人重傷，其中一名是22歲現役警察，當時已經下班，現在正為自己的生命拚搏。今年到現在為止，該地區已經有115人被殺害，比2019年高出17％。

華盛頓市長鮑澤（Muriel E. Bowser）日前下令，禁止50人以上的大型聚會。9日發生的慘劇讓人們重新看到這項規定，鮑澤表示，因為這場槍擊案，執法部門可能必須更加嚴格執行，數百人參與這次聚會明顯已經違反了防疫規定。