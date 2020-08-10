川普簽4行政命令…要求各州負擔25％紓困金！　裴洛西怒斥「荒謬地違憲」　

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎紓困案在國會陷入僵局，總統川普遂於8日簽署4項行政命令，為成千上萬失業的美國人，提供每周支付400美元（約新台幣1萬1772元）的紓困補助金。而眾議院議長裴洛西10日痛批，川普的做法完全是荒謬地違憲。

川普簽署4項行政命令，提供失業的民眾每周400美元的紓困措施；不過這項紓困金額比前一波的每周600美元（約新台幣1萬7658元）少了3分之1。裴洛西（Nancy Pelosi）10日痛批，這項行政命令完全違憲，需要時間去確認是否合法，「我的憲法顧問告訴我，這是荒謬地違憲。」

裴洛西6日在閉門會議中提出，願意將民主黨版本的紓困法案調降1兆美元，不過共和黨也必須上調其版本的預算1兆美元，如此一來整體紓困法案的規模就會落在2.4兆美元左右。川普對此怪罪民主黨人阻撓。

裴洛西向媒體表示，民主黨絕對會繼續談判，「我們必須這麼做，這就是為什麼我們會願意減少1兆美元。」參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示，民主黨不會接受低於2兆美元的紓困法案。

另外，400美元的紓困補助金須由州政府負擔其中25％，舒默表示，許多州根本沒有每周100美元的額外資金，且各州政府必須先花費數個月建立一套新系統，來提供額外援助，可能必須花上好幾個月的時間。