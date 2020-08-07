　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超怕川普「真的開戰」！　美官員不願提軍事建議：他的心思太難預測

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）的顧問與幕僚都很猶豫是否要提出軍事建議，因為擔心他真的會發起戰爭。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國在總統川普任內與北韓、伊朗多次陷入緊張關係。多位前政府官員透露，總統的顧問們對於提供軍事建議一事，都感到非常猶豫甚至不情願，因為擔心川普真的決定開戰，把美國拖入泥沼之中。

川普2017年替北韓領導人金正恩取了「小火箭人」（little rocket man）的綽號，對方也回以「老糊塗」（dotard）稱呼，兩國高級官員都非常擔心，這場口水戰可能演變成軍事行動。前美國北韓政策特使尹汝尚（Joseph Yun）說，「我們以前只認為金正恩是不可預測的，現在我們還有不可預測的川普」。

根據CNN，尹汝尚回憶，2017年兩國對峙情勢不斷惡化時，五角大廈很猶豫是否要向總統提出一系列軍事提議，擔心川普可能真的下令對北韓發動大規模軍事攻擊，「你給予他選項的時候必須非常謹慎」。

▲▼新冠肺炎全球疫情，可能使川普與金正恩兩人難於在11月美國大選前見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與金正恩的關係於2017年一度降到冰點，導致兩國官員都非常擔心開戰。但是，2人之後採取外交手段，舉行數次歷史性的高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

幸好，時任國防部長馬提斯（James Mattis）沒有讓步，而川普最終也決定訴諸外交手段，與金正恩舉辦多次歷史性峰會，甚至宣稱2人「墜入愛河」。

尹尚汝指出，對於其他總統或任何政府而言，「不可預測性」會被視為瑕疵，但在川普與其死忠支持者的眼中，這一點卻是值得稱讚的談判優勢，「對他來說，不可預測性是一張他喜歡擁有的王牌」。

美國與伊朗2019年在波斯灣發生緊張局勢時，也發生類似情況。五角大廈高級官員向波灣的美國盟友、德黑蘭清楚表明，他們無法預測川普回應的方式與地點，或者川普是否會做出回應。

前國防部副助理部長穆羅伊（Mick Mulroy）也向盟友坦言，「我們不知道總統會對伊朗採取什麼行動」。他認為，川普做出的決定的確可能加劇情勢，甚至導致戰爭；惟有釋出上述訊息，德黑蘭才會意識到「如果他們攻擊另外一個石油設備，就連他（川普）的部下都不知道會發生什麼事情」。

▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

▲川普曾因美國駐巴格達大使館遇襲，要求國防部立刻提出軍事建議，讓五角大廈的高官們都目瞪口呆。（圖／路透社）

美國駐巴格達大使館2018年9月遭到一連串迫擊砲（mortar shells）襲擊，雖然沒有傷亡，國安會議（NSC）仍在周日緊急致電五角大廈，要求提供報復伊朗的軍事建議。一名高級官員表示，川普想要立刻知道，美國可以如何、在何時做出回應。

五角大廈官員都感到非常驚訝，因為類似事件在伊拉克已經司空見慣。參謀長聯席會議副主席塞爾瓦上將（General Paul Selva）在與白宮進行的電話會議上，按下靜音鈕，不敢置信地轉向同事驚呼，「這是在開玩笑嗎？他們真的希望我們根據這件事，針對伊朗提出直接的軍事行動？」

最後，塞爾瓦上將與國防部副部長魯德（John Rood）清楚表明，除非總統本人明確指示，否則他們不會提供白宮任何軍事建議。一名知情前任官員也說，「這根本沒道理」。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）的「不可預測性」已經眾所皆知。（圖／路透）

穆羅伊認為，美國的盟友與敵人都知道，川普的決策過程無法預測，就連國防部長、國安顧問也無法摸透。國家情報首席副總監戈登（Susan Gordon）同意此說法，「我們的夥伴、敵人與競爭者都明白，我們不知道下一步是什麼」。

報導指出，川普的反覆無常、不可預測性已經不是國家機密，也滲入美國與各國領袖的官方互動之中。每當美國在海外面臨軍事衝突時，高官、幕僚們都持續努力遏止總統做出最糟糕的衝動回應。

►200ml大容量地表最強護髮神油！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登放話「當選就取消川普對中關稅」！　幕僚改口：再評估

紐約總檢察長要「解散全美步槍協會」　川普出奇招：總部搬到德州吧！

籲黎巴嫩領導階層「深刻改革」！　馬克宏承諾：援助不會落入貪腐之手

怒控「政府疏失」釀爆炸！黎巴嫩掀示威　警方發射催淚瓦斯

美對習近平稱呼「總統→總書記」　學者：避免國民誤解中國政體

黎巴嫩15年來「13起炸彈攻擊」！前總理遭暗殺　調查警官也遇害

黎巴嫩倖存者還原「末日景象」！方圓10km建築炸壞　居民忍傷爬出瓦礫堆

LIVE／黎巴嫩首都大爆炸原因曝光！　「焊接火花」引爆2750噸硝酸銨

影／黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

美衛生部長宣布「下週訪台」交流疫情意見　1979年斷交以來最大咖！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

TikTok遭美國用戶提集體訴訟　為求微軟順利收購…恐面臨天價賠償金

「有聲音告訴我買就對了」他狂買25張「同號彩券」全中　自爆秘訣

影／南韓第4大河慘潰堤！暴雨沖斷100公尺堤防　溪水灌頂南原市區300人急避難

南韓驚傳機師確診！「濟州航空」開完4趟發現不對勁　篩檢才知事情大條

伸手拿零食…遭比特犬發狂撕咬！他崩潰吼來不及逃　「縫線爬滿小臉」慘毀容

美墨邊境發現「400m隧道」…設有通風設備與鐵軌！　執法人員：史上最複雜

更新／索馬利亞首都軍事基地爆炸！濃煙竄天　至少8死15傷

又現教會群聚感染！信徒禮拜完聚餐「未戴口罩」　害幼兒園2名學童感染

偷改閻羅王「生死簿」？新研究發現：「冬眠」可延長人類壽命

她訂Uber Eats開門傻了！外送員「手在滴血」抓食物送達　袋上還濺滿紅色液體

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

貝魯特爆炸中心　「死屍」突睜眼

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

她訂Uber Eats　開門見外送員「手在滴血」抓食物

「有聲音告訴我買就對了！」　他狂買25張「同號彩券」全中獎

詭異！成田機場驚現「1985年墜毀客機」蹤跡

金正恩超親民！親駕豪華休旅巡察　災民開心迎接

TikTok遭提集體訴訟　恐面臨天價賠償金

杜拜飛印度班機　衝出跑道斷兩截

印度客機墜谷　民航局9年前就警告

他被比特犬撕咬　小臉爬滿縫線慘毀容

4年前神預測川普會當選　美史學家曝新預測

偷改閻羅王「生死簿」？關鍵在「冬眠」

更多熱門

相關新聞

川普批評拜登「反對上帝」！

川普批評拜登「反對上帝」！

美國總統川普6日公開形容對手拜登，跟隨激進左翼組織，「他會奪走你們的槍枝，毀棄第二權利法案，失去宗教，失去一切。他會損毀聖經、損害上帝。拜登反對擁槍、上帝，反對我們和善的能量。」

拜登放話當選將撤對中關稅　幕僚大轉彎

拜登放話當選將撤對中關稅　幕僚大轉彎

阿嬤強迫乖孫坐大腿　開車撞倒5人

阿嬤強迫乖孫坐大腿　開車撞倒5人

字節跳動：考慮訴諸美國法院

字節跳動：考慮訴諸美國法院

關鍵字：

北美要聞川普美國五角大廈北韓伊朗金正恩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面