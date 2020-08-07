超怕川普「真的開戰」！　美官員不願提軍事建議：他的心思太難預測

▲美國總統川普（Donald Trump）的顧問與幕僚都很猶豫是否要提出軍事建議，因為擔心他真的會發起戰爭。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國在總統川普任內與北韓、伊朗多次陷入緊張關係。多位前政府官員透露，總統的顧問們對於提供軍事建議一事，都感到非常猶豫甚至不情願，因為擔心川普真的決定開戰，把美國拖入泥沼之中。

川普2017年替北韓領導人金正恩取了「小火箭人」（little rocket man）的綽號，對方也回以「老糊塗」（dotard）稱呼，兩國高級官員都非常擔心，這場口水戰可能演變成軍事行動。前美國北韓政策特使尹汝尚（Joseph Yun）說，「我們以前只認為金正恩是不可預測的，現在我們還有不可預測的川普」。

根據CNN，尹汝尚回憶，2017年兩國對峙情勢不斷惡化時，五角大廈很猶豫是否要向總統提出一系列軍事提議，擔心川普可能真的下令對北韓發動大規模軍事攻擊，「你給予他選項的時候必須非常謹慎」。

▲川普與金正恩的關係於2017年一度降到冰點，導致兩國官員都非常擔心開戰。但是，2人之後採取外交手段，舉行數次歷史性的高峰會。（圖／達志影像／美聯社）



幸好，時任國防部長馬提斯（James Mattis）沒有讓步，而川普最終也決定訴諸外交手段，與金正恩舉辦多次歷史性峰會，甚至宣稱2人「墜入愛河」。

尹尚汝指出，對於其他總統或任何政府而言，「不可預測性」會被視為瑕疵，但在川普與其死忠支持者的眼中，這一點卻是值得稱讚的談判優勢，「對他來說，不可預測性是一張他喜歡擁有的王牌」。

美國與伊朗2019年在波斯灣發生緊張局勢時，也發生類似情況。五角大廈高級官員向波灣的美國盟友、德黑蘭清楚表明，他們無法預測川普回應的方式與地點，或者川普是否會做出回應。

前國防部副助理部長穆羅伊（Mick Mulroy）也向盟友坦言，「我們不知道總統會對伊朗採取什麼行動」。他認為，川普做出的決定的確可能加劇情勢，甚至導致戰爭；惟有釋出上述訊息，德黑蘭才會意識到「如果他們攻擊另外一個石油設備，就連他（川普）的部下都不知道會發生什麼事情」。

▲川普曾因美國駐巴格達大使館遇襲，要求國防部立刻提出軍事建議，讓五角大廈的高官們都目瞪口呆。（圖／路透社）

美國駐巴格達大使館2018年9月遭到一連串迫擊砲（mortar shells）襲擊，雖然沒有傷亡，國安會議（NSC）仍在周日緊急致電五角大廈，要求提供報復伊朗的軍事建議。一名高級官員表示，川普想要立刻知道，美國可以如何、在何時做出回應。

五角大廈官員都感到非常驚訝，因為類似事件在伊拉克已經司空見慣。參謀長聯席會議副主席塞爾瓦上將（General Paul Selva）在與白宮進行的電話會議上，按下靜音鈕，不敢置信地轉向同事驚呼，「這是在開玩笑嗎？他們真的希望我們根據這件事，針對伊朗提出直接的軍事行動？」

最後，塞爾瓦上將與國防部副部長魯德（John Rood）清楚表明，除非總統本人明確指示，否則他們不會提供白宮任何軍事建議。一名知情前任官員也說，「這根本沒道理」。

▲美國總統川普（Donald Trump）的「不可預測性」已經眾所皆知。（圖／路透）



穆羅伊認為，美國的盟友與敵人都知道，川普的決策過程無法預測，就連國防部長、國安顧問也無法摸透。國家情報首席副總監戈登（Susan Gordon）同意此說法，「我們的夥伴、敵人與競爭者都明白，我們不知道下一步是什麼」。

報導指出，川普的反覆無常、不可預測性已經不是國家機密，也滲入美國與各國領袖的官方互動之中。每當美國在海外面臨軍事衝突時，高官、幕僚們都持續努力遏止總統做出最糟糕的衝動回應。

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