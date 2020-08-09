黎巴嫩爆炸新內幕！衛報：硝酸銨旁「放3、40包煙火」每周被投訴

▲黎巴嫩貝魯特港區爆炸，堤岸和倉庫直接被「炸沈」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日發生大規模爆炸，衛生部媒體辦公室8日證實，迄今累計158死、6000傷、21人失蹤。前港口工人謝哈迪（Yusuf Shehadi）向《衛報》表示，貝魯特港第12號倉庫內，除了高達2750噸的硝酸銨（ammonium nitrate）以外，還儲存著3、40袋煙火，後者可能也是引發爆炸的決定性因素。

謝哈迪在貝魯特港工作多年，今年3月才移民到加拿大。他說，儘管其他政府部門多次抗議，軍方仍指示把硝酸銨儲放在第12號倉庫，「這些年來，我們對此有著很多抱怨……國安官員和海關人員每周都來投訴，軍隊一直告訴他們，沒有其他地方可以放這些東西了。大家都想要當老大，但沒有人想要做出真正的決定」。

謝哈迪透露，第12號倉庫內還存放著「30到40個尼龍袋裝的煙火」，是海關2009年至2010年沒收的。他親眼看著煙火被堆高機運來，之後就放在門口左手邊，「我以前也抱怨過這個，這不安全，那裡也很潮溼。這（爆炸）是一場即將發生的災難。港口工人一開始沒有把硝酸銨放在那裡，這些憤怒應該要由政府來承擔」。

This video of the fire at the warehouse before the explosion shows firefighter team on site at the #Beirut port. Now reports suggest none of them made it back... pic.twitter.com/TlSRocavuX — Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 5, 2020

謝哈迪從另外一名前同事得知，爆炸發生之前，港口工人試圖利用電動工具，修理第12號倉庫外的一扇門，「這大概是下午5點。30分鐘以後，他們看見煙霧。消防員和國安人員都來了。每個人都死了」。他直言，「我認為是修理的工作導致這場災難」。

《路透社》與黎國媒體《LBCi電視台》先前引述安全服務部門說法指出，有人為了「防止竊盜」，想要填補倉庫牆壁上的洞，在華氏溫度105度（大約攝氏40.5度）的高溫之下進行焊接工作，火花卻引爆超過2700噸的硝酸銨。據悉，當局6年前經查緝沒收上述化學物質，儲放在貝魯特港一間倉庫中，卻沒有實施任何額外的安全防護。

▲黎巴嫩貝魯特4日發生大爆炸，前港口工人爆料，存放硝酸銨的倉庫內還有大量煙火。（圖／路透社）

黎國民眾紛紛質疑，為何大量危險物質會被長年儲存在靠近住宅區的地方，指控當局疏忽釀禍，爆發大規模示威。總統奧恩（Michel Aoun）表示，上述情況令人「無法接受」，誓言究責到底，嚴加懲處，但仍稱事故原因尚未確定，不排除敵方活動的可能性，「有可能是透過火箭炮、炸彈或其他動作進行的外部干預」。

黎巴嫩調查小組預計9日向內閣回報爆炸調查。目前已有16名相關人士遭到拘留，港口總經理也被軟禁在家。在第一時間伸出援手的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲，國際社會應對此展開獨立調查。

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