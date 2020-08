黎巴嫩爆炸158死、6千傷！示威者衝外交部　總理要求「提前大選」解危機

▲黎巴嫩民眾走上貝魯特街頭,抗議政客貪腐無能,釀成這一次大爆炸。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)於4日發生大規模爆炸,衛生部8日證實,迄今累計158死、6000傷、21人失蹤。民眾指控當局疏忽釀禍,走上街頭示威,攻佔政府部門,並與安全部隊爆發激烈衝突,導致700多人受傷,還有1名安全部隊成員死亡。總理狄亞布 (Hassan Diab)回應,擺脫危機的唯一方式,就是提前大選。

黎巴嫩原本就已陷入政經困境,民眾指控當局貪腐、治理無能,去年10月發起示威,成功推翻前總理哈里里(Saad Hariri),但對於政治階級的不滿情緒持續蔓延,加速該國史上最嚴重的經濟危機。

▲示威者與安全部隊爆發衝突,已經釀成700多人受傷,1人死亡。(圖/路透)



貝魯特發生大爆炸,波及整個首都地區,港口穀倉也被摧毀,憤怒的民眾控訴當局因疏忽釀禍,憤怒情緒爆發,6日起走上貝魯特街頭,要求政府下台,至今已多位官員與5名國會議員辭職。另據黎巴嫩紅十字會與《半島電視台》,超過700人在示威中受傷,還有1名安全部隊成員死亡。

根據CNN,部分示威者和平表達訴求,但也有人對著安全部隊投擲鞭炮與石頭,在市中心四處縱火焚燒,警方則也出動催淚瓦斯與橡膠子彈。黎國電視台LBCi報導,民眾8日接管外交部以後,宣布這裡是「革命總部」,呼籲解除伊朗支持的政黨「真主黨」(Hezbollah)武裝,接著持續衝入環境部、經濟部等政府部門。

