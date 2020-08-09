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黎巴嫩爆炸158死、6千傷！示威者衝外交部　總理要求「提前大選」解危機

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▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩民眾走上貝魯特街頭，抗議政客貪腐無能，釀成這一次大爆炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日發生大規模爆炸，衛生部8日證實，迄今累計158死、6000傷、21人失蹤。民眾指控當局疏忽釀禍，走上街頭示威，攻佔政府部門，並與安全部隊爆發激烈衝突，導致700多人受傷，還有1名安全部隊成員死亡。總理狄亞布 （Hassan Diab）回應，擺脫危機的唯一方式，就是提前大選。

黎巴嫩原本就已陷入政經困境，民眾指控當局貪腐、治理無能，去年10月發起示威，成功推翻前總理哈里里（Saad Hariri），但對於政治階級的不滿情緒持續蔓延，加速該國史上最嚴重的經濟危機。

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲示威者與安全部隊爆發衝突，已經釀成700多人受傷，1人死亡。（圖／路透）

貝魯特發生大爆炸，波及整個首都地區，港口穀倉也被摧毀，憤怒的民眾控訴當局因疏忽釀禍，憤怒情緒爆發，6日起走上貝魯特街頭，要求政府下台，至今已多位官員與5名國會議員辭職。另據黎巴嫩紅十字會與《半島電視台》，超過700人在示威中受傷，還有1名安全部隊成員死亡。

根據CNN，部分示威者和平表達訴求，但也有人對著安全部隊投擲鞭炮與石頭，在市中心四處縱火焚燒，警方則也出動催淚瓦斯與橡膠子彈。黎國電視台LBCi報導，民眾8日接管外交部以後，宣布這裡是「革命總部」，呼籲解除伊朗支持的政黨「真主黨」（Hezbollah）武裝，接著持續衝入環境部、經濟部等政府部門。

數萬名示威者8日下午湧入貝魯特的烈士廣場（Martyr's Square），高喊要對政客們「報復」。抗議人群擠滿主要的抗議據點，甚至延伸到周邊地區與主要高速公路上。民眾也發起一個模擬絞刑的「審判日」的活動，前總理哈里里、真主黨總書記（Hassan Nasrallah）的肖像都被「吊死」。

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩此前已經陷入長期政經困境，如今發生大爆炸，雪上加霜。各國紛紛送來援助。（圖／路透）

但是，總理狄亞布 （Hassan Diab）卻發布聲明表示，「如果沒有提早國會大選，我們就無法擺脫這場危機」，堅稱自己不應該替黎國的政經困境負責。他也透露，將會留任2個月，直到主要政黨達成協議為止。

美國駐貝魯特大使8日晚間發聲支持和平示威，直言需要一位懂得傾聽民意，回應透明度和問責制的領導人，「黎巴嫩人民已經承受夠多的折磨……支持他們和平示威的權利，並鼓勵所有參加的人避免暴力行為」。

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