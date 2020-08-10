影／引爆民怨！黎巴嫩大爆炸釀158死　 2部長請辭下台！

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港區4日發生火災，引燃存放在倉庫的大量硝酸銨，造成威力強大爆炸，當局已確認至少158人死亡、約6000人受傷，爆炸也讓首都約有30萬人無家可歸。

世界各國領導人今天稍早舉行募集國際捐獻的視訊會議，會議主持方法國當局指出，各國承諾向黎巴嫩提供超過2億5000萬歐元的援助，這筆緊急援助資金會「直接」給予貝魯特大爆炸的受災民眾。

路透社報導，貝魯特大爆炸使當地民眾連續兩天發起反政府示威，部分示威者今天來到國會附近抗議，警方發射催淚瓦斯試圖驅離丟擲石塊的抗議人士。

電視台畫面顯示，部分示威者試圖闖入警方的封鎖區域，同時國會廣場一個入口處起火。還有抗議人士闖進交通部門的辦公室。