港媒：林鄭哈佛次子疑離美　上月告訴室友「家有急事」返港

▲林鄭月娥與丈夫林兆波（左）、次子林約希（右一）、長子林節思（右二）合照。（圖／香港特首辦）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國財政部7日宣布制裁香港特首林鄭月娥在內的11名中港官員。林鄭月娥事後表示自己不畏懼制裁，也不嚮往美國，但有港媒指出，她的次子林約希正在美國哈佛大學就讀數學博士，近日行蹤不明，在美租屋處的屋主與室友都聯絡不上，並曾稱「家有急事」返回香港。

根據港媒《傳真社》報導，他們日前派員赴美嘗試與林約希接觸，造訪林約希在波士頓的住址，並聯絡上屋主。屋主表示，林約希的室友7月25日曾說，已與林約希失聯幾天，後來自己親自致電也沒撥通，只得到系統「由於線路限制，此通話未能成功撥出」的回應。

屋主指出，林約希的室友7日27日告知已透過臉書找到林約希，轉達林約希因「家有急事」（family emergency）返回香港。

報導提到，屋主在7月27日向林約希發出一封電子郵件，指林約希未在期限前完成下一年度的租約，詢問林約希是否繼續承租。林約希在7月29日晚間回信，表示會再租一年，還要求屋主傳送租約。

不過，屋主指出，截至8月7日，林約希仍未簽署下一年度的租約，且多次聯絡都沒有回覆。林約希的室友則說，林的個人物品都還在屋內。

《傳真社》的記者還造訪了林約希另一個曾租住的地址，一名應門的女子指出，最後一次與林見面為7月13日，林回來收拾物品及取回郵件。女子還嘗試以電話聯絡林約希，可是未能成功，並表示十分擔心林的情況。

報導曝光後，多間港媒隨即向香港行政長官辦公室（特首辦）詢問，但尚未獲得回應。