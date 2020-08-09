香港政務司長：無懼美方制裁　全面支持中央政府反制！

▲香港政務司長張建宗。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國財政部7日宣布制裁11名中港官員，被制裁的官員於8日先後回應，都表明無懼制裁。未被列入制裁名單的香港政務司司長張建宗9日在網誌發文指出，香港政府無懼所謂「制裁」的威嚇，將不怕風雨，果敢續航，並全面支持中央政府採取反制措施。

張建宗表示，實施《香港國安法》可有效防控國家安全風險，同時確保香港長治久安、市民安居樂業和穩定營商投資環境，訂立《香港國安法》是為堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，「香港實行的資本主義制度、高度自治、法律制度都是不變；特區行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權也不會受到影響。」

張建宗提到，《香港國安法》亦明確規定香港特區依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，「《香港國安法》不會影響香港居民正當行使言論自由，包括批評政府的施政或官員的政策和決定，亦不會影響資訊自由、學術自由、政策研究、個人資料私隱，以及一般的商業活動。」

張建宗指出，美國駐港澳總領事館上周五（7日）錯誤並不恰當地評論《香港國安法》會影響香港市民的言論自由，「這是嚴重失實的指控，完全是雙重標準的政治操作，並粗暴干涉中國內政，特區政府對此表示強烈不滿及反對。」

▼香港維護國家安全委員會成立。（圖／路透社）



張建宗表示，與此同時，特區政府堅決反對和嚴厲譴責美國財政部對多位中央人民政府和香港特區主要官員實施所謂「制裁」，香港事務純屬中國內政，不容外國干涉。

張建宗指出，美國政府明目張膽高調作出所謂「制裁」實屬橫蠻無理，違反國際法及國際關係基本準則，故意公開政府官員的個人資料，嚴重侵犯私隱及危害個人安全。特區政府無懼所謂「制裁」的威嚇，我們會不怕風雨，果敢續航。特區政府會全面支持中央政府採取反制措施。

張建宗還強調，美國政府取消香港特殊待遇地位，市民對此無須過份憂慮，香港有深厚底蘊，具獨特優勢，再加上內地經濟的持續發展是香港長期繁榮穩定的底氣所在，「西方政客所謂的『制裁』無法阻擋香港的長期繁榮，香港擁有的獨特優勢絕非西方國家所『恩賜』。」