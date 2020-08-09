美國制裁林鄭月娥　央視：絕不任由胡作非為　把戲注定白費勁

▲中港多名官員被美國列入制裁名單。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國財政部7日宣布制裁多名中港官員，指其侵犯香港人權。大陸官媒《央視》9日發佈評論指出，中方絕不會任由美國一小撮政客胡作非為，「制裁」把戲注定是白費勁，「奉勸這些人立即停止干涉包括香港事務在內的中國內政，否則必將被時代潮流拋棄，走向窮途末路。」

評論提到，事實上，被美國列入制裁名單，恰恰說明這些人士為國家、為香港做了應該做的事情，他們正在履行維護國家安全的崇高責任，保護著包括750萬香港市民在內的14億中國人民的生命與利益。

評論指出，從所謂「香港自治法案」到實施所謂「制裁」，這些把「民主」「自由」掛在嘴邊的人幹的勾當，恰恰是對香港民眾「民主」「自由」的侵害與踐踏，「他們本國有20多部國家安全的法律，卻對香港國安法大肆詆毀並實施所謂制裁，活脫脫製造了一場世界馳名『雙標』大型翻車事故，可恥又可笑！ 」

評論提到，事實已經非常清楚，美國一些政客根本不願看到香港好起來，甚至不管不顧在港1300多家美國企業和8.5萬美國人的利益，不擇手段地想破壞「一國兩制」、遏制中國發展，從而實現自身不可告人的政治目的。

評論指出，然而，美國這些政客再怎麼上躥下跳，也嚇不倒中國人民，反倒讓國際社會進一步看清險惡居心與虛張聲勢，「這些人為了私利，把香港作為棋子，不斷製造事端，正把中美關係推到十分危險的境地，損害中美兩國人民利益。

▼美國總統川普。（圖／路透社）

評論的最後還強調，時代潮流浩浩蕩盪，中方絕不會任由美國一小撮政客胡作非為，「『制裁』把戲注定是白費勁，奉勸這些人立即停止干涉包括香港事務在內的中國內政，否則必將被時代潮流拋棄，走向窮途末路。」