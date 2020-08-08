陽光面對美國制裁　林鄭月娥：本人不嚮往到「這個國家」

▲林鄭月娥在臉書貼出一張以「藍天白雲」為背景的照片。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥7日被美國財政部列入制裁名單，她8日傍晚在臉書上貼出一張以「藍天白雲」為背景的照片，表示自己的訪美簽證有效期是到2026年，但她並不嚮往到「這個國家」，看來也可主動註銷了。

對於被列入制裁名單，林鄭月娥8日下午在港府的聲明中代表其它被制裁的官員指出，維護國家安全是使命光榮，責任重大，不僅是為了750萬香港市民，更是保護14億內地同胞的生命安全及利益，無懼任何威嚇。

傍晚時，林鄭月娥又在臉書發文提到，有人奇怪為什麼美方在公佈她的個人資料時，説她的住址是山頂白加道的Victoria House（政務司司長官邸），「難道負責的美國官員連特區行政長官是住在上亞厘畢道的禮賓府(Government House)也不知道嗎？」

林鄭月娥表示，她相信負責的美國官員是用了她2016年6月以政務司司長身份訪問美國時申請入境簽證時的資料，而忘記更新。

對於有些香港官員的護照號碼被公開，有些沒被公開，林鄭月娥認為，可能是近年都没有申請訪美簽證，「若果我的推測準確，把因申請簽證的個人資料交給財政部門作入境以外的用途，有否違反人權的保障，值得商榷。」

最後，林鄭月娥還說，「順帶一提，我的訪美簽證有效期是到2026年，既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了。」