高中妹「練吉他」竟遭侵犯！急吼：你自己打X槍解決...男同學下場曝

▲高中生萍萍（化名）一日去社團同學租屋處練吉他，未料卻遭性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

鄭姓男子因參加學校社團認識女子萍萍（化名），2人某日獨處練習吉他時，鄭男突然興起表示想要發生關係，接著便不顧女方反對硬上，致萍萍右側膝蓋內側鈍傷、內褲破損。萍萍事後報警處理，鄭男被依強制性交罪處有期徒刑1年6月，緩刑3年，但緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育10小時。

鄭男在學校社團認識了18歲女子萍萍，期間他多次以教彈吉他為由邀女方到他租屋處，但都遭拒絕，直到2019年10月7日鄭男又再次邀約，萍萍才答應，當日下午3點半2人相約鄭男租屋處，雙方先是閒聊，沒想到鄭男在約莫5、6點時突色慾大發，向女方強烈表示希望可以發生關係。

萍萍見鄭男情慾衝動，嚇得邊閃躲邊說，「你自己去房間的邊邊打手槍，我不要看，你趕快解決，不要X我就好」、「不要碰我，我很討厭你」等語，同時還拿著棉被及枕頭阻擋反抗。但鄭男完全不顧萍萍意願，暴力脫下她內外褲後直接硬上，拉扯過程中還害萍萍右側膝蓋內側鈍傷、內褲也破損。

萍萍離開阿漢家後直奔警局報警，並至醫院驗傷，經採證確定處女膜2處有新撕裂傷。台南地院審理時阿漢坦承犯行，法官認為他僅因一時色慾薰心，就克制不住己慾性侵女同學，審酌他素行良好，現在仍在大學就讀中，依法判處有期徒刑1年6月，另因女方於調解書上有同意予以緩刑，再宣告緩刑3年，不過緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育10小時。全案仍可上訴。

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