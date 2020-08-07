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單親媽擺攤兼3職幫逃夫還債　1餐2麵包養大3兒...他上清大要到竹科為母脫貧

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化家扶中心家扶兒林建宏是吉他社長，今年剛考上清華大學工程與系統科學系，看到辛苦的媽媽身兼3職還債，就讀幼兒園時就跟著到菜市場賣菜來貼補貼家用，高中時就開始打工，要賺取大學生活費，有空就到家扶當志工，如今考上清華大學，未來已經立定志向，要到竹科工作孝順媽媽。

▲家扶兒林建宏考上清大。（圖／林滿麗提供）

▲家扶兒林建宏(左)考上清大，(右)為母親林滿麗。（圖／林滿麗提供）

請繼續往下閱讀...

林滿麗是彰化家扶的高級事務員，但卻有不為人知超級辛酸的一面，18年前懷林建宏時，丈夫欠債開著車離家出走不知去向，還留下數百萬的債務，還有房貸跟車貸要繳，最後只能看著房子被法拍，債主追債追到娘家，一家人只好流落街頭。

▲家扶兒林建宏考上清大。（圖／林滿麗提供）

▲林建宏讀幼兒園時就跟著媽媽一起去賣菜。（圖／林滿麗提供）

當時林滿麗懷孕才7個月，看著2個稚子及肚子未出生的小孩，日子還是得過，還曾租過1個月3千元的倉庫，一餐2麵包果腹，身兼3職努力還債，咬緊牙根養大3小孩，還好有家扶的力量，要不然日子真的會過不下去。

林建宏看著媽媽的辛苦，從幼兒園起利用假日，與母親到菜市場賣菜來補貼家用，現在在速食店打工，賺取大學生活費，建宏三兄弟非常的孝順懂事，知道母親的辛苦，在課業上都自動自發，成績表現優異，並順利考上明星學校，希望透過學業翻轉未來，進而改善家裡的經濟環境。

▲家扶兒林建宏考上清大。（圖／林滿麗提供）

▲林建宏是吉他社長。（圖／林滿麗提供）

林建宏平時喜歡彈吉他及創作音樂，參加學校吉他社後，具有領導特質的他，扛起吉他社社長的職務，籌畫社團成果發表活動，利用課餘時間與夥伴討論及練習，是個非常有責任感的孩子。

林建宏感受到家扶長期的陪伴與關懷，在家扶各種義賣活動中常見到建宏認真協助的身影，他希望透過自己的能力來回饋社會，尤其他在數理較感興趣，在其課業表現也較為突出，在選擇科系時，觀察到現今市場在「奈米」方面的人才需求較大，為了未來的就業選擇，因此決定就讀清華大學的工程與系統科學系，希望未來進入職場時能一展長才。

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