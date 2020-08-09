情趣用品強塞女兒下體！狼父辯：她看A片自己玩…法官重判9年半

▲14歲國中少女婷婷2019年4月間在家午睡，慘遭狼父硬上性侵。（圖／翻攝PEXELS）

記者徐愷昕／高雄報導

男子阿漢（化名）2019年間以要帶兒女參加廟會活動為由，要求老婆幫14歲女兒婷婷（化名）請假，沒想到他卻趁與女兒獨處期間，把情趣用品跳蛋放入她下體數分鐘，性侵得逞，且廟會結束返家後當日，他又二度硬上女兒。婷婷遭爸爸侵犯後難過向同學哭訴，事情因此曝光，高雄地院審結判阿漢有期徒刑9年6月。可上訴。

阿漢2019年4月間要求老婆幫女兒請假，表示要帶婷婷及3歲老么參加廟會活動，怎料同月17日他前去高雄接兒女至他嘉義的住處時，當晚10點多竟在房間內，趁與婷婷同睡一床之際，違反女兒意願，先將身體強壓在她身上磨蹭，接著再強行把跳蛋插入她下體數分鐘，以此方式性侵得逞。

同月21日廟會活動結束，他們一同返回高雄家中後，阿漢又興起色念，趁女兒在房間午睡時，強吻並脫去她內外褲，不顧婷婷反對再次硬上，性侵時間長達5至10分鐘。

事隔6日，婷婷崩潰向同學哭訴遭爸爸性侵一事，禮拜一上學時便在好友陪同下向輔導老師求助。校方協助報警後，警方持搜索票前往阿漢住處搜索，當場查扣跳蛋1個，且經送驗上方還殘留婷婷的DNA，全案罪證確鑿。

檢察官偵辦時還發現，其實早在婷婷大班開始，爸爸就會以要檢查身體發育或身體清潔為由，隔著衣服以雙手或單手撫摸她的胸部或捏掐乳頭，有時一次就長達半小時，持續2至3年，直到老婆生弟弟後，才沒有再發生。

高雄地院審理時，阿漢否認犯行，辯稱女兒曾偷看A片，會把跳蛋拿出來玩，但法官不採信他說詞，審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑9年6月。全案仍可上訴。

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