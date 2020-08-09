百貨男廁「四腳獸不戴套」　15歲少女MC沒來嚇壞瞎扯：被網友性侵

▲莉莉在廁所內跟男友發生性行為卻沒做好安全措施。（圖／達志／示意圖）



記者陳豐德／新北報導

台北一名15歲的國中女學生莉莉（化名），今年6月跟17歲男友到新北百貨公司時情慾高漲，在男廁所內偷嘗禁果，做了2次都沒戴保險套，因為月經沒有準時來，莉莉師長發現她神情有異，追問下她竟謊稱「被男網友拉進男廁性侵」，教育局及警方同步追查，突破心防後莉莉才坦承是跟小男友做愛，警方訊後仍依妨害性自主罪將男友送辦。

據查證，莉莉與男友阿傑（化名）雙方交往快一年，因為是對方第一個男女朋友，加上青春期對性的充滿好奇，阿傑一直想跟莉莉發生進一步的關係。就在今年6月初，阿傑帶著莉莉前往新北市某知名百貨公司，找擔任櫃姐的媽媽後，小情侶一時壓抑不下性衝動，阿傑便提議到二樓男廁內發生親密關係。

莉莉雖覺得第一次性關係發生在廁所內有些難為情，但在半推半就下，仍在同間廁所內與阿傑發生了2次性關係，過程中都沒有戴保險套，加上過了一陣子經期沒有正常報到，她懷疑自己已經懷孕，上課期間不斷恍神，被師長發現異狀進行關懷約談。

師長約談時，莉莉擔心事件曝光會害到男友，因此竟謊稱是跟男網友相約到百貨公司見面，對方卻躲著不見面，等她上廁所時，將她拉到男廁裡面性侵得逞。學校得知消息後，趕緊通報教育局，並通報家長至轄區派出所報案，但由於莉莉陳述漏洞百出，警方在突破心防後，她才坦言遭男網友性侵的故事全是杜撰，全因擔心阿傑會有刑事上責任

警方後續通知阿傑到案，他坦言確實有與莉莉在男廁內發生關係，即使莉莉不斷求情雙方是情投意合，但由於與未滿16歲的少女發生性行為，不論對方是否同意都已觸法，全案訊後仍依照妨害性自主罪嫌將阿傑送辦。

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