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劉仕傑肯定陳時中稱「我負責」：但美日外賓隔離規定的確較寬鬆

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▲前外交官劉仕傑。（資料照／記者李毓康攝）

▲前外交官劉仕傑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國衛生部長阿札爾及前日相森喜朗9日將率團訪台，但防疫期間以外交豁免權入境，僅需檢附檢驗陰性證明，免除14天隔離檢疫，引發外界疑慮，不過衛福部長陳時中8日已表示「我會負責」。對此，前外交官劉仕傑肯定陳時中展現政務官擔當，且自己不反對上述兩人來台，但他也指出，這些「非常重要的人」的確在來台隔離規定上比起一般「沒那麼重要的人」而言，的確相較寬鬆。

針對阿札爾（Alex Azar）與森喜朗訪台，劉仕傑7日起至8日下午一連發4篇臉書，說明個人看法。他認為，阿札爾來台是外交上重大成就，具正面意義，尤其《台灣旅行法》通過後，這是首次美國提升政要訪台層級，「所以請不要再胡亂貼我標籤說我反對這些人來台灣了」。

不過在防疫部分，劉仕傑7日時原先表示，他們來台，外交上當然立意良善，理應全力支持，「但以上是承平時期考量」，現在疫情非常時期，美日疫情險峻，還能用承平時期的考量嗎？

他指出，這些外賓都有嚴格的檢疫或隔離配套措施，但政府無法解釋的是，這些「非常重要的人」的確在來台隔離規定上比起一般「沒那麼重要的人」而言，的確相較寬鬆，「問題是，病毒不但不分國界，也不分官階」。

劉仕傑還說，「這兩天，有關陸生能否來台唸書的爭議，我們看到陸委會跟教育部互踢皮球，明眼人一看就知道是這兩個部會不願負政治責任」。因此對於外賓來台，他質疑，「哪一位政務官願意站出來，勇敢地說：出事我來扛呢？」

到了8日，陳時中在受訪時表示「若有疫情他負責」後，劉仕傑發文寫道，這其實正是回應他7日的疑問，「時中部長展現政務官擔當，值得肯定」。

劉仕傑提醒，上述外賓來台期間，儘管團進團出並盡量減少接觸，但總是會有跟我國人民接觸之必要，包括：機場工作人員、海關移民署官員、外交部同仁、旅館接待同仁等。

「尤其是外交部同仁，辦理本案承擔極大壓力，非常辛苦。」他建議，辦理上述兩案的外交部同仁，於訪賓離台後給予14天公假，並 由政府出資進駐防疫旅館進行兩週隔離，「如果能做到這樣，方能保障前線外交部同仁及其眷屬」。

另外，對於網友質疑他反對阿札爾及森喜朗來台一事，劉仕傑在其中一篇貼文澄清，「我並非反對外賓來台」，而是以教育部跟陸委會在陸生來台復學案互推皮球為例，強調「政府機關的責任歸屬，不要屆時最糟的情形發生時，我們卻看到相關政府機關相互卸責」。

他還說，「我這篇文章，從來不是要討論這個訪團的外交意義，而是擔心台灣的政府機關在本位主義之下，屆時在萬一有疫情時，出現我們今日看到的公開踢皮球的樣子。難道，提出一個善意的提醒，也不見容於台灣的公共政策討論嗎？」

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