彰化血清抗體研究驗近3000人　台大公衛證實：4族群可能有潛在感染

▲台大公衛學院教授陳秀熙，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大公共衛生學院與彰化縣衛生局合作萬人血清抗體檢測，針對確診者、接觸者、居家檢疫者以及健康照護人員等4族群進行檢驗，台大公衛學院教授陳秀熙今（8）日受訪證實，目前已經檢驗近3000人，且4族群都有部份陽性結果，顯示可能有潛在感染，必須加強防疫措施，避免引發群聚事件。

近期陸續出現曾經入境台灣的外籍人士確診新冠肺炎，包含日本女留學生、泰籍移工、日本工程師都在返回自己國內之後遭確診，國內也確診一名在台灣比利時工程師染疫，這幾起案件指揮中心都進行接觸者抗體檢驗，女留學生與移工接觸者皆未檢出陽性抗體，宣布結案，比利時、日本工程師接觸者檢驗還在持續當中。

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台大公共衛生學院與彰化縣衛生局6月宣布在彰化進行萬人血清抗體研究，為國內首宗針對新冠病毒大規模抗體檢測，以瞭解新冠肺炎病毒社區感染的程度。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯攜手台大公衛做彰化萬人血清抗體檢測，資料照。（圖／記者唐詠絮攝）

台大公衛教授陳秀熙8日受訪表示，研究初步收案近3000人進行檢測，包含確診者、接觸者、居家檢疫以及健康照護人員4種高風險族群，結果發現，這4族群都出現部份陽性反應，這代表當地「可能有潛在感染」。

不過，相關檢驗還在持續進行，包含陽性比例等都還需確認，陳秀熙說明，本次研究檢驗結果不會只有快篩，會進一步在實驗室進行NT抗體等中和抗體確認，如果產生該抗體，意味是免疫細胞受刺激之後產生，代表具有免疫力，而初步結果預計於8月25日在彰化做公布。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥受訪表示，還需要評估檢驗使用的試劑其敏感性、特異性，加上疾病盛行率低，存在有偽陽性的風險；不過初步瞭解，該研究檢驗對象都屬於高風險族群，確實有可能出現抗體存在的情況，這些陽性者可能真的是個案，因為症狀不明顯沒有被偵測出來，這些可能性都無法排除，還需等待相關研究結果進一步釐清。

莊人祥也強調，若有這些陽性個案，經過這麼久時間，已經沒有傳染力，民眾無須太過恐慌。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者徐斌慎攝）