高三男冷血預謀殺同學！下課鐘一響…「瞄準脖子」拔刀索命　他無防備倒下亡

▲高三男生被同班同學刺死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西九江市永修縣一中2名高三男學生4日因為「一把椅子」發生爭執，隨後竟造成一起駭人聽聞的血案。衝突發生後，張姓男生直接持折疊刀，瞄準同班同學的脖子，瘋狂捅刺，致對方死亡。目前，兇手已被逮捕。

據《新京報》報導，江西省永修縣公安局發佈警情通報，2020年8月4日上午，永修縣一中發生傷人致死案，2名高三學生校內發生爭執，1人被刺死。

經查，被害人肖姓男生（永修縣三溪橋鎮人）與犯罪嫌疑人張男（永修縣塗埠鎮人）都是永修一中高三年級同班同學。8月4日10時許，兩人發生爭執，張男持折疊刀將肖男脖子刺傷，致對方搶救無效身亡。

▲死亡男生愛好音樂。（圖／翻攝自微博）

據死者家屬透露，雖然目前是暑假期間，但高三學生仍然需留校補課，在補課期間，2人因為「一些雞毛蒜皮的小事」發生爭執，「當時剛剛下課，老師前腳剛走，就發生了；他們2人是前後桌。」

一位知情人透露，「你們無法想像，居然是因為一把椅子產生的爭執。」據另一位知情網友透露，「就是我們鎮上的學生，死者和兇手都未滿18歲。」

目前，兇手已被警方逮捕。由於案件涉及未成年人，相關細節警方不便公開，目前警方還在進一步調查中。

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▼警方通報。（圖／翻攝自微博）