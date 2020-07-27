8台摩托車聚台南路口！神奇對話飄出「先去嚕兩趟試試」　他秒背脊發涼

▲路口聚集一票學生。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一群同學朋友趁暑假出遊，很青春熱血沒錯，不過就有網友在台南公園路口，目睹熱心同學教導不會騎車的朋友如何發動機車，一連串對話嚇壞他，而大票網友也搖頭直呼，「暑假期間真的是驚驚驚驚！」

網友今在「台南爆料公社」發文提到，「年輕真好，一群10來個學生與7、8台摩托車，聚集在公園南路與公園路口。在旁邊買酪梨牛奶的我，推敲應該是放暑假的年輕學子，相約租車一同出遊，探索台南古都的文化之美，大啖台南街邊美食。」

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不過年輕人終究是年輕人，難免丹田十足，說話稍微大聲了一點，於是這段驚人對話才傳進原po耳裡，當時他陸續聽到，「啊你有沒有駕照啊？」「啊你沒騎過嗎？」「哇哈哈哈！你不會騎喔？」「啊你要不要先去嚕兩趟試看看？」

▲網友們不禁捏把冷汗。（圖／翻攝自台南爆料公社）

在南部的艷陽下，一席話竟讓他背脊發涼，「拎著我的酪梨牛奶，順便轉頭看了一下，一位熱心的同學彎著腰、冒著汗，正認真地教導另一位同學，鑰匙怎麼轉動、機車如何發動，充分表現同袍之愛及同窗之情，年輕真好！」

這篇滿滿嘲諷的po文，引發熱烈回響，網友們不禁搖頭，「小鬼門開，生人迴避」、「這樣很容易人來瘋，變孝子團耶」、「警察杯杯業績來囉」、「你不知道暑假比鬼門開還恐怖嗎」、「青春無敵」、「在台南騎車很考驗技術」。