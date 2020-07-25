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快訊／彰化北斗驚傳兇殺血案！婦陳屍浴室「脖子有刀傷」　警方調查中

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▲▼彰化北斗驚傳兇殺血案！婦陳屍浴室「脖子有刀傷」　警方調查中。（圖／民眾提供）

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

彰化縣北斗傳出兇殺命案，一名50多歲婦人被發現陳屍在屋內，警方獲報趕抵現場，確認死者是遭到他殺，目前已經掌握兇嫌身分，全案正進一步深入調查中。

警方初步了解，死者丈夫24日下午4時許返回家中，即在浴室裡發現婦人身中多刀，倒臥在血泊中已經氣絕，因此嚇得急忙報警。警方趕抵現場後，發現婦人除了身上刀傷外，頸部也有明顯刀痕，且死者交友廣闊，研判他殺可能性相當高。警方經過深入追查後已經掌握犯嫌身分，現正積極追查中。

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