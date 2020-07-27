前妻閨蜜16歲女兒慘死！殺妻碎屍男「送壽衣」超詭異　網驚呼：兇手是他

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江杭州近日發生一起恐怖碎屍案！許姓男子怒殺11年枕邊人來惠利，攪碎後沖入化糞池，更令人毛骨悚人的是，他還冷靜受訪分析，演技驚人。如今，這起案件再爆出「案外案」，前妻閨蜜的16歲女兒2002年在家中被殺，兇手疑似就是許男。

▲許男淡定受訪。（圖／翻攝自牛視頻）

許男被認定是碎屍案兇手後，另一起懸案被提起。據《中國新聞週刊》報導，許男前妻的劉姓閨蜜表示，聯想到18年前自己女兒小樓（化名）2被殺，案發當天，她與朋友出門逛街，家中只有女兒一人，晚上回到家後，發現女兒躺在洗手間的地板上，已經死亡，脖子右側處有一道口子，而當時的房間門窗均無破損痕跡。

當年警方調查的時候，有一位目擊者表示，當天下午3時30分到4時之間，見到劉女家中走出一位男性，身高大約170公分，身材較瘦。警方調查過與劉女家庭有過矛盾的嫌疑人，但未找到兇手，自此這起凶案成為一樁懸案。

小樓遇害5天後遺體火化，葬禮那天，許男前往出席，還為她買了壽衣。近日，有網友提起這樁18年前的舊案，懷疑許男染指此案。對此劉女表示，她也找了當地警方，說懷疑許男與自己女兒遇害有關，希望警方能調查這種可能性，「我從杭州公安和我們諸暨當地的警方處得知，我女兒的案子正在重新調查。」

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