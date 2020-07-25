　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情財爆殺機！15cm水果刀狂刺人妻上半身慘死　香腸攤老闆逃逢甲夜市落網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化縣北斗鎮鄒姓婦人身中多刀倒臥家中浴室，救護人員到場發現已明顯死亡。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲彰化縣北斗鎮鄒姓婦人身中多刀倒臥家中浴室，救護人員到場發現其已明顯死亡。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣北斗鎮發生一起兇殺命案，鄒姓婦人24日疑與陳姓男子發生口角糾紛，遭陳男以水果刀狂刺上半身，包括頸、胸、臉等部位，倒臥在家中浴室門口，鄒婦丈夫下班回家驚見妻子渾身是血，慌忙撥打119求救，但救護人員到場時確認鄒婦已明顯死亡。警方調閱監視器，陳男犯案後騎機車逃逸，經追蹤昨晚於台中市逢甲夜市附近逮獲陳男，陳坦承犯案，至於行兇動機警方仍在調查釐清中。

警方調查，鄒姓婦人（54歲）的丈夫於24日下午4時許下班回到家中後，竟發現妻子渾身是血倒臥在浴室門口，鄒夫緊急撥打119希望妻子獲救，但救護人員到場時發現鄒婦臉、胸口、頸部等部位受有多處刀傷，已失血過多明顯死亡。

警方調閱監視器間發現，案發後一名陳姓男子（53歲）騎乘機車離開鄒婦住處，經調閱沿途監視器，陳男從溪州一路往台中方向騎，警方24日晚間8時許於台中逢甲夜市發現陳男神情恍惚地坐在路邊，即上前逮捕，陳男當下配合未拒捕，帶回後坦承犯案。

▲警方調閱監視器間發現，案發後一名陳姓男子（53歲）騎乘機車離開鄒婦住處。

▲警方調閱監視器間發現，案發後一名陳姓男子（53歲）騎乘機車離開鄒婦住處。

據悉，鄒女與陳男是舊識，鄒女從事回收業，陳男則是香腸攤流動攤販，2人疑有債務糾紛，曾於19日起爭執，24日陳男前往鄒女住處時疑再起口角引發衝突，憤而持水果刀刺向鄒女，釀成悲劇。

警方指出，鄒女傷勢多集中在上半身，兇刀疑為15公分長的水果刀，陳男雖坦承犯案，但對於行兇動機仍三緘其口，警不排除陳嫌與鄒女有債務或感情糾紛，詳細情形仍須進一步釐清調查，詢後將依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

・各國料理、牛排海鮮、哈根達斯冰淇淋通通有

【更多新聞】

台中后里民宅火災！沙發起火「1大2小」受困屋內　1樓濃煙狂上竄

快訊／彰化北斗驚傳兇殺血案！婦陳屍浴室「脖子有刀傷」　警方調查中

遊客爆量+恐怖大塞車！溪頭「以價制量」　停車費8月1日喊漲

ET快訊
快訊／雨勢加強！　北北基升級豪雨特報
楊丞琳閒聊2句…李榮浩心疼「直接送5台冷氣」：工作別受罪
快訊／北市某社區1男倒臥屋內　警消破門：已死亡2天了
瘦子新歌真理褲妹太正！　「零贅肉長腿」網搜出IG
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車突遭撞倒…花蓮騎士「腦出血」重傷亡！　男停留30秒選擇肇逃

快訊／彰化男機車停橋邊…他「頭戴安全帽詭墜彰雲大橋」！命危搶救中

網美打卡熱點「台版沙哈拉」慘了！黑心砂石場偷埋2公里暗管狂排污泥　

澎湖中正橋車禍！轎車自撞電線桿…「駕駛命危」搶救中　車頭凹陷冒火花

新北龍洞大浪捲176人證實「誤報」　2潛水客體力不支由海巡救起

快訊／北市社區1男倒臥屋內！　警消破門「沒有心跳」：已經死亡2天了

情財爆殺機！15cm水果刀狂刺人妻上半身慘死　香腸攤老闆逃逢甲夜市落網

盜刷大嫂信用卡30萬賠一命！出獄好心收留卻吃裡扒外　他慘被凌虐亡

女大生穿上情趣內衣…攝影師「挺棍摩擦」舒服到快上天堂　被一腳踹回人間！

快訊／新北貢寮龍洞大浪突襲　102泳客被捲往外海...消防奔馳救援

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

機車突遭撞倒…花蓮騎士「腦出血」重傷亡！　男停留30秒選擇肇逃

快訊／彰化男機車停橋邊…他「頭戴安全帽詭墜彰雲大橋」！命危搶救中

網美打卡熱點「台版沙哈拉」慘了！黑心砂石場偷埋2公里暗管狂排污泥　

澎湖中正橋車禍！轎車自撞電線桿…「駕駛命危」搶救中　車頭凹陷冒火花

新北龍洞大浪捲176人證實「誤報」　2潛水客體力不支由海巡救起

快訊／北市社區1男倒臥屋內！　警消破門「沒有心跳」：已經死亡2天了

情財爆殺機！15cm水果刀狂刺人妻上半身慘死　香腸攤老闆逃逢甲夜市落網

盜刷大嫂信用卡30萬賠一命！出獄好心收留卻吃裡扒外　他慘被凌虐亡

女大生穿上情趣內衣…攝影師「挺棍摩擦」舒服到快上天堂　被一腳踹回人間！

快訊／新北貢寮龍洞大浪突襲　102泳客被捲往外海...消防奔馳救援

小黑狗與主人走散！牠直奔熟識獸醫院求助...網讚：比人還聰明啊

貨櫃市集花蓮重現　網紅打卡必去！邀排隊臭豆腐、蔥油餅進駐

李杏新片當黑道大姐大！　倒追佛系哲學男：導演想整死我

嫌玳瑁醜！婆婆轉性「南下扛南瓜」餵孫　媳嘆：她每天嚕貓

章廣辰、林予晞一起玩自拍！兩人藏一手　文青風格照美得像電影劇照

偶像劇女神0偽裝逛九份！　被拍正面照…男網友激動指認：今天有遇到妳

武動青春反毒漆彈賽　善警結合地方企業讓青少年嗨翻天

《玩具總動員》三眼怪大玩變裝！長魚鰭假扮尼莫、迷你版警長更Q

機車突遭撞倒…花蓮騎士「腦出血」重傷亡！　男停留30秒選擇肇逃

帶柴看醫生苦嘸車！　奴才「接地氣」接送笑翻網：走路都有風

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

5女友都叫「老婆」　時間管理大師帶她們歐亞非玩透透

快訊／彰化北斗驚傳命案！婦陳屍住處

即／3歲女童「噴槍灌肺」慘死！　父遭判1年10個月

北市驚爆殘虐命案！22歲男「十指發黑」陳屍瑤山宮

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

小男童跟媽媽上班　慘遭店長施暴

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

更多熱門

相關新聞

彰化女陳屍住家浴室！頸部明顯刀痕倒血泊慘死…兇手身分曝

彰化女陳屍住家浴室！頸部明顯刀痕倒血泊慘死…兇手身分曝

彰化縣北斗鎮24日發生一起凶殺案！死者丈夫下午4時許返家時，驚見50多歲妻子倒臥住家浴室血泊中氣絕身亡，全身還有多處刀傷，隨即報警處理。員警到場後發現，死者頸部有明顯刀痕，經比對附近監視器，將犯嫌查緝到案。根據調查，犯嫌與死者為朋友關係，近期有發生口角才會痛下殺手。

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

快訊／彰化北斗驚傳命案！婦陳屍住處

快訊／彰化北斗驚傳命案！婦陳屍住處

女童出門摘酪梨　1小時後「半身埋土裡慘死」

女童出門摘酪梨　1小時後「半身埋土裡慘死」

台南男掐死同居女友！私娼寮內「伴屍9hrs」自首

台南男掐死同居女友！私娼寮內「伴屍9hrs」自首

關鍵字：

北斗溪州命案兇殺

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面