情財爆殺機！15cm水果刀狂刺人妻上半身慘死　香腸攤老闆逃逢甲夜市落網

▲彰化縣北斗鎮鄒姓婦人身中多刀倒臥家中浴室，救護人員到場發現其已明顯死亡。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣北斗鎮發生一起兇殺命案，鄒姓婦人24日疑與陳姓男子發生口角糾紛，遭陳男以水果刀狂刺上半身，包括頸、胸、臉等部位，倒臥在家中浴室門口，鄒婦丈夫下班回家驚見妻子渾身是血，慌忙撥打119求救，但救護人員到場時確認鄒婦已明顯死亡。警方調閱監視器，陳男犯案後騎機車逃逸，經追蹤昨晚於台中市逢甲夜市附近逮獲陳男，陳坦承犯案，至於行兇動機警方仍在調查釐清中。

警方調查，鄒姓婦人（54歲）的丈夫於24日下午4時許下班回到家中後，竟發現妻子渾身是血倒臥在浴室門口，鄒夫緊急撥打119希望妻子獲救，但救護人員到場時發現鄒婦臉、胸口、頸部等部位受有多處刀傷，已失血過多明顯死亡。

警方調閱監視器間發現，案發後一名陳姓男子（53歲）騎乘機車離開鄒婦住處，經調閱沿途監視器，陳男從溪州一路往台中方向騎，警方24日晚間8時許於台中逢甲夜市發現陳男神情恍惚地坐在路邊，即上前逮捕，陳男當下配合未拒捕，帶回後坦承犯案。

▲警方調閱監視器間發現，案發後一名陳姓男子（53歲）騎乘機車離開鄒婦住處。



據悉，鄒女與陳男是舊識，鄒女從事回收業，陳男則是香腸攤流動攤販，2人疑有債務糾紛，曾於19日起爭執，24日陳男前往鄒女住處時疑再起口角引發衝突，憤而持水果刀刺向鄒女，釀成悲劇。

警方指出，鄒女傷勢多集中在上半身，兇刀疑為15公分長的水果刀，陳男雖坦承犯案，但對於行兇動機仍三緘其口，警不排除陳嫌與鄒女有債務或感情糾紛，詳細情形仍須進一步釐清調查，詢後將依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

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