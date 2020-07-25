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退伍軍人殺11年枕邊人！絞肉機碎屍「沖入馬桶」　淡定受訪：老婆何時回來？

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記者蔡儀潔／綜合報導

浙江杭州近日發生一起恐怖殺人案，因案情如懸疑電影劇在微博掀起熱議。53歲的來惠利4日晚失蹤後，近日在化糞池中找到碎屍，而兇手竟是枕邊人許男！知情人士透露，許男殺死妻子後，將大部分屍體用絞肉機攪碎，再通過馬桶沖入化糞池，剩下的部分則分散拋棄，更令人毛骨悚人的是，他還冷靜受訪分析。

▲居住社區有抽糞車。（圖／翻攝自澎湃新聞）

這起殺人案連日登上微博熱搜，備受大陸民眾關注。杭州警方今（25）早召開記者會說明，稱22日下午對抽取的38車糞水進行沖洗、篩查，發現有疑似「人體組織」，現場提取檢測後，綜合判斷來惠利可能遇害。

警方23日刑事傳喚其丈夫許男，經審訊突破了嫌疑人口供，他因家庭生活矛盾對妻子產生不滿，7月5日淩晨在家中趁其熟睡之際，殺害並分屍扔至化糞池內。

▲▼ 化糞池碎屍 。（圖／翻攝自微博、秒拍）

▲遇害女子 。（圖／翻攝自微博、秒拍）

知情人士在微博發文曝光許男殘忍行徑，他先是以枕頭蒙頭的方式將妻子殺害，隨後將大部分身體組織用絞肉機攪碎，而該機器還是用現金購買，然後通過抽水馬桶沖入化糞池；大塊來不及攪碎的身體組織和部分骨骼，則被他帶到室外後分散拋棄，因為杭州目前垃圾清運是一天一次，流動性很大查找難度較高。

▲電梯監視器拍下最後身影。（圖／翻攝自新浪網）

令人毛骨悚人的是，來惠利失蹤後，許男多次上鏡接受採訪，不僅表現異常冷靜，分析其原因更是十分自信，「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的瞭解，她是出不去的。」

被問及未來時，許男還情深款款的說，「我女兒怎麼辦，我的生活怎麼辦，我老婆甚麼時候回來到底，是死是活都不知道。」

▼ 許男多次接受採訪，演技驚人。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 化糞池碎屍 。（圖／翻攝自微博、秒拍）

此前有傳許男是退伍軍人，曾做過偵察兵，在物業管理公司上班，因此熟悉監控的佈置，不過《中國新聞週刊》指出，經家屬確認，許男雖是退伍軍人，但工作是為老闆開車。許男與來惠利都是二婚，成婚11年育有一名小女兒。

微博網友紛紛對此事表示，「想想就恐怖，枕邊人時時刻刻想殺死自己」、「太殘忍了，關鍵是事後接受採訪還這麼淡定」、「喪心病狂啊..雞皮疙瘩起一身」、「又是恐婚的一天」、「 知道真相再去看採訪視頻毛骨悚然」、「在這麼多媒體鏡頭下都不慌 這心理素質..」。

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