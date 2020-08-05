9歲女童狂奔200米追娃娃車！「丟包女師」出面認錯了　還原處罰過程

記者趙蔡州、翁伊森／嘉義報導

嘉義民雄一間幼兒園附設補習班遭民眾舉發，一名9歲女童疑似被老師「丟包」，嚇得在馬路上狂奔追車。事件曝光後引發社會撻伐，負責接送的女老師5日表示，當時因為女童不受教，才會想要嚇對方，把對方留在原地，對於自己的不當管教行為相當後悔，稍早也已向家長道歉，希望大家可以原諒。

女老師5日表示，她當時要帶孩子步行去坐車，過程中有5名學童不聽話、邊走邊嬉鬧又擅自脫隊，她就將5人叫下車訓斥，強調這些行為很危險，唯獨該名女童露出不屑的表情、態度不佳，她才生氣說「你如果這麼不喜歡我教、不喜歡聽我的話，你就留下罰站。」

▲女童狂奔200米狂追娃娃車，「丟包師」現身道歉。（圖／記者翁伊森翻攝）

她強調，自己沒有真的要丟包女童，原本打算開一段路就回來接人，沒想到女童會在路上狂奔追車，事後她也非常後悔，當天下午就立刻聯絡家長，晚上也親自上門道歉，「總而言之都是我的不對，我從事教育這麼久，因為情緒做出不當的處理，對孩子的爸媽、對社會大眾真的很抱歉。」

嘉義縣教育處表示，該補習班為未立案補習班，已經依補教法第24條規定，針對負責人開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰，經處罰後仍不遵令停辦則按日連續處罰，丟包部分則移送社會局追查。嘉義社會局表示，他們已經派社工介入調查，若有照顧疏忽、虐待等違反兒少法事宜，將依法處以行政處分。

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