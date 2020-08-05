幼兒國民外交　嘉藥幼兒園致贈日本「光」幼兒園口罩！

▲嘉南藥理大學附設嘉藥幼兒園的小朋友，收集幼兒及成人口罩，捐贈給日本石川縣白山市「光」保育園小朋友，希望大家都能好好戴口罩，平安避開疫情威脅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第二波新冠疫情來勢洶洶，日本各大城市確診人數頻創新高，著實令人擔心，嘉南藥理大學附設嘉藥幼兒園的小朋友，在保健營養系陳姿秀副教授等多位老師的帶領下，一起收集幼兒及成人口罩，用自己的小小心意，傳遞給日本石川縣白山市「光」保育園小朋友，希望大家都能好好戴口罩，平安避開疫情威脅。

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與日本石川縣白山市「光」保育園結緣於2018年一場台日幼兒園教育實務交流，當初由石川縣白山市松任中央福祉會車古邦夫理事長帶領「光」保育園山岸美恵子園長等4人來台參訪嘉藥嬰幼兒教育與設施，期望藉瞭解兩國幼兒園教育現況與特色，開啟交流第一步，當時便是由陳姿秀老師擔任翻譯協調工作。

2019年「光」保育園師生再度來訪，對嘉藥幼兒園老師的熱忱與創意更是讚不絕口，也表達雙方長期交流觀摩意向，從此便一直保持良好互動關係。日本疫情居高不下，陳姿秀老師得知在日本當地幼兒口罩取得並不如成人方便，於是和嘉藥幼兒園老師及小朋友們一起收集口罩，希望在日本的小小朋友們，尤其是校外活動的時候，也能有口罩戴以保護自己的安全。

從6月份開始到8月4日為止，共寄出近1500枚口罩，其中以幼兒口罩為主，而8月份這批口罩將是最後一批，因為隨著台灣本身疫情漸漸加溫，口罩需求勢必也會日趨吃緊。在收到第一批口罩時，「光」保育園的小朋友紛紛繪製感謝卡片，並和老師們一起，拿著從台灣嘉藥幼兒園寄來的口罩和卡片拍攝了溫馨影片，在影片中大聲說「謝謝給我們口罩喔！」以傳達對嘉藥小朋友感謝之意，此舉引起當地媒體的注意報導，寫下台日民間國民外交的成功案例。

發起的陳姿秀老師說，在台灣的我們其實很幸運，因為疫情控制得當，口罩取得也有固定管道，但日本方面疫情一直不很樂觀，加上口罩供應也不方便，所以她才會發起這個活動，「光」保育園老師告訴她，台灣口罩品質很好，大家都非常珍惜，也有好好重複使用，而當陳老師收到日本小朋友的卡片、新聞剪影和感謝影片時，除了感受到日本方面滿滿謝意與溫暖外，她更意識到這些口罩對日本友人來說有多重要，也期盼台日兩國都能平安度過疫期挑戰，大家都要健健康康的！

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