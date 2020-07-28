斷捨離是溫暖！　畢業季來臨幼兒園物品處理6要點

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

近日，各大幼兒園紛紛舉行畢業典禮，孩子當然得從學校，將累積數年的多種用具及書本畫冊帶回家，可是身為家長的您，會不會也跟我一樣，不知道該怎麼處理這些「丟了可惜，留著又用不到」的東西？就來看看我的建議吧！

首先請注意，這些物品拿回來後，第一個動作，就是將姓名貼等資訊移除掉，避免小孩名字、地址、電話號碼被外流喔。

1、書本：

一般來說，我會保存外語教材做日後練習，女兒DAHLIA則很喜歡生字練習簿，直嚷著「我之後要繼續寫！」所以暫時給她留著，其他的簿本，除了回收以外，也可以詢問看看，有沒有人要帶孩子自學，就不會浪費這些知識書本啦。

2、制服／運動服／圍兜兜／室內鞋／睡袋：

通常，幼兒園一個禮拜，只有一天要穿這種制式服裝，所以這些衣服大都不會太舊，如果同學之間還有連絡，可以直接給他們的弟弟妹妹，當然也可以選擇上網送掉，或丟進資源回收桶。

圍兜兜留到之後上美勞等課程使用，免得回家衣服洗不完（累）。

室內鞋方面，除了送給舊鞋救命外，若孩子喜歡繃繃跳跳，有些舞蹈才藝課程，會需要讓他們穿室內鞋上課喔～

睡袋則是請修改裁縫把邊邊修齊，就可以當小被被蓋啦！

3、書包：

其實我很不喜歡有校名的書包，之後很難運用！DAHLIA的舊書包，不破、不舊、外觀尚可，但就是容量不夠大，沒辦法延用到小學，我打算將校名塗鴉或熨燙圖案上去，再捐給舊鞋救命等社會福利機構，讓有需要的孩子來接續使用。

4、美勞用品：

通常學期初，幼兒園都會重新訂購一份美勞用具給孩子，但上學期的根本還沒用到3分之1啊～這怎麼可以呢？每學期都拿新的回來，真的是讓惜物媽媽很煩躁啊～

所以我嚴格規定，孩子一定要拿上學期沒用完的來畫畫，新的一盒就於學期末，上網轉送給需要的小朋友，結果您猜如何？她都要畢業了，卻連小班的蠟筆都還沒用完啊～（笑）

5、教具：

不是我說，不能不買的教具，真的超貴，又沒辦法應用到生活，用了整學期，看起來跟新的一樣，不如上網整套拍賣掉吧！

6、特別注意：

聯絡本、學習檔案等有交接事項的簿本，因為上面有滿滿的回憶存在，不妨跟孩子討論要不要留下來，好好進行一場斷捨離的教育，當然，東西只會越來越多，該丟的還是要丟喔！

DAHLIA最近也在整理這些東西，一開始她什麼都不肯丟，我得不斷提醒她：「之後小學的物品會更多，妳不選擇，家裡絕對放不下。」才勉強讓她狠下心丟棄，其實，大人也需要做這些斷捨離的工夫吧，畢竟這只是學習的開始呢，一起努力吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。