　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

斷捨離是溫暖！　畢業季來臨幼兒園物品處理6要點

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

近日，各大幼兒園紛紛舉行畢業典禮，孩子當然得從學校，將累積數年的多種用具及書本畫冊帶回家，可是身為家長的您，會不會也跟我一樣，不知道該怎麼處理這些「丟了可惜，留著又用不到」的東西？就來看看我的建議吧！

首先請注意，這些物品拿回來後，第一個動作，就是將姓名貼等資訊移除掉，避免小孩名字、地址、電話號碼被外流喔。

1、書本：

一般來說，我會保存外語教材做日後練習，女兒DAHLIA則很喜歡生字練習簿，直嚷著「我之後要繼續寫！」所以暫時給她留著，其他的簿本，除了回收以外，也可以詢問看看，有沒有人要帶孩子自學，就不會浪費這些知識書本啦。

2、制服／運動服／圍兜兜／室內鞋／睡袋：

通常，幼兒園一個禮拜，只有一天要穿這種制式服裝，所以這些衣服大都不會太舊，如果同學之間還有連絡，可以直接給他們的弟弟妹妹，當然也可以選擇上網送掉，或丟進資源回收桶。

圍兜兜留到之後上美勞等課程使用，免得回家衣服洗不完（累）。

室內鞋方面，除了送給舊鞋救命外，若孩子喜歡繃繃跳跳，有些舞蹈才藝課程，會需要讓他們穿室內鞋上課喔～

睡袋則是請修改裁縫把邊邊修齊，就可以當小被被蓋啦！

3、書包：

其實我很不喜歡有校名的書包，之後很難運用！DAHLIA的舊書包，不破、不舊、外觀尚可，但就是容量不夠大，沒辦法延用到小學，我打算將校名塗鴉或熨燙圖案上去，再捐給舊鞋救命等社會福利機構，讓有需要的孩子來接續使用。

4、美勞用品：

通常學期初，幼兒園都會重新訂購一份美勞用具給孩子，但上學期的根本還沒用到3分之1啊～這怎麼可以呢？每學期都拿新的回來，真的是讓惜物媽媽很煩躁啊～

所以我嚴格規定，孩子一定要拿上學期沒用完的來畫畫，新的一盒就於學期末，上網轉送給需要的小朋友，結果您猜如何？她都要畢業了，卻連小班的蠟筆都還沒用完啊～（笑）

5、教具：

不是我說，不能不買的教具，真的超貴，又沒辦法應用到生活，用了整學期，看起來跟新的一樣，不如上網整套拍賣掉吧！

6、特別注意：

聯絡本、學習檔案等有交接事項的簿本，因為上面有滿滿的回憶存在，不妨跟孩子討論要不要留下來，好好進行一場斷捨離的教育，當然，東西只會越來越多，該丟的還是要丟喔！

DAHLIA最近也在整理這些東西，一開始她什麼都不肯丟，我得不斷提醒她：「之後小學的物品會更多，妳不選擇，家裡絕對放不下。」才勉強讓她狠下心丟棄，其實，大人也需要做這些斷捨離的工夫吧，畢竟這只是學習的開始呢，一起努力吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
焦糖哥哥「台大政大搶著要」　他爆氣拍桌痛罵：台灣沒人了？
賴品妤辣曬「超兇事業線」！2照曝光　網噴鼻血
台灣民眾收到「大陸神秘包裹」！拆開竟是土壤　防檢局證實了
快訊／台中驚傳汽車「墜15公尺河床」　男駕駛慘受困車內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

還在猶豫嗎？一定要讓孩子上幼兒園的6大原因！

支持隋棠！快來量量幼兒園的身體自主保護指數～

孩子做錯事吐滿身　她對女兒說：請你，跟自己道歉！

母愛太沉重！小孩沒聽令被狂罵　路人緩頰遭嗆「閉嘴」

斷捨離是溫暖！　畢業季來臨幼兒園物品處理6要點

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

吉娜見長毛兔怕到躲牆角　「這還叫兔兔嗎」「這個不是狗嗎」

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

斷捨離是溫暖！　畢業季來臨幼兒園物品處理6要點

每5人就1人有睡眠障礙！醫解析「常見原因」：留意精神、神經問題

一半女生都搞錯！氣墊粉餅要「 啪出聲」，妝感才能輕薄持久

9萬元全新機車4.3折牽回家！基隆女砸三倍券買車…老闆看傻

中職／兄弟積極盜壘中止對樂天連敗　丘昌榮：開綠燈

趙權鬆口「2AM完整體活動計劃」！　睽違6年…回歸時間點曝光

爆建管案行賄　檢調搜索基隆市府「帶走2人偵訊」

保險業新一代清償能力制度出爐！金管會分3階段導入ICS　2026年全面適用

美國23州爆發沙門氏菌疫情　212人感染找不到菌株來源

中職／廖乙忠對樂天連5場對戰終拿勝投　丘總：怎麼那麼剛好

8籠點心任選口味只要528元　點8號父親節檔期優惠長達1個月

懲罰變天堂！小鐘配對林莎嘴對嘴接牌　「這節目好好玩」小鬼虧：怎麼凸凸的

親子熱門新聞

阿包醫生實測新款尿布「透氣度大躍進」好驚豔

斷捨離好溫暖！畢業物品處理6點

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

焦糖綠玫瑰：躲家暴10年不用本名

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

懷龍鳳胎卻遭未來公婆要求減胎　她爆氣退婚

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

腳腫得像麵龜！5招消除孕期水腫

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

更多熱門

相關新聞

台東阿塱壹托育館　推活動伴親子玩暑假

台東阿塱壹托育館　推活動伴親子玩暑假

台東縣政府近年來以「友善托育、社區參與」的服務模式提供本縣嬰幼兒及其家庭專業育兒服務，增加偏鄉家庭親子活動資源，引導社區家長共同重視孩子的成長品質。其中，位於全縣最南端台東縣公私協力托育資源中心大武站(阿塱壹館)，提供南迴線4個鄉鎮（太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉及達仁鄉）社區部落親子家庭，具在地特色的托育資源服務。

張愛玲為什麼受歡迎？

張愛玲為什麼受歡迎？

到嘉義「抓螃蟹、當小泰山」親子同遊

到嘉義「抓螃蟹、當小泰山」親子同遊

和平雙崎部落「埋伏坪步道」8月推親山遊程

和平雙崎部落「埋伏坪步道」8月推親山遊程

左鎮化石園區歡迎親子暑期「鰭幻一夏」

左鎮化石園區歡迎親子暑期「鰭幻一夏」

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育幼稚園幼兒園畢業斷捨離恩典牌舊鞋救命

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

王瞳、艾成今登記結婚！

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面