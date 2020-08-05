惡師嗆「給她教訓」！娃娃車丟包害女童狂追260m　熱心女騎車猛追畫面曝

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉某幼兒園附設補習班稍早遭民眾舉發，疑似發生丟包虐童事件，引發各界網友熱議。熱心網友目睹娃娃車老師不讓女童上車，更讓女童一個人追娃娃車，她一氣之下騎著機車去追娃娃車向駕駛及跟車老師理論，事後更請家人去電補習班關心。園方先是回應當天並沒有看見女童，隨後經民眾調閱監視器及縣教育處及社會局到場關心，才承認因為學生不聽話，所以老師不讓孩子上車，該起離譜事件曝了光，也意外讓未立案補習班見光死。

▲女童被補習班娃娃車丟包一路狂追。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲補習班娃娃車丟包女童後一路直駛。（圖／記者翁伊森翻攝）

熱心網友在臉書po文表示，自己4日於在店鋪門前掃地時，前方停著一輛廂型車，只見一名老師帶著學生正要上車，該名老師突然喊「大家都上車，除了某某某不准上去」。網友心想，老師應該是嚇唬她，等等就會讓她上車，沒想到車子就這樣開走，自己眼睜睜看著女童狂追廂型車。

▲女騎士騎車猛追丟包女童的補習班娃娃車及女童，確認她的安危。（圖／記者翁伊森翻攝）

網友表示看到女童狂追車覺得太危險，於是丟下手邊打掃用具，騎著機車就追上去，第一個紅綠燈路口沒看到車子跟女童，於是騎到第二個紅綠燈路口，才發現那位女童還在跑。當她追上該廂型車時，她正準備跟對方了解情況，卻沒想到跟車老師竟回他「是要給女童一個教訓」，這下讓親眼目睹女童狂追娃娃車的網友更為火大，才將該事件po上網。