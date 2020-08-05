「六都電競爭霸戰」台中代表隊出爐　盧秀燕加碼期許：抱回榮耀

▲▼台中市長盧秀燕頒發電競台中代表隊獎金，並期許帶回總冠軍榮耀。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

國內最大業餘電子競技賽事「六都電競爭霸戰」台中站落幕，《英雄聯盟》與《傳說對決》分別由「黎明英雄」與「我不想下去」兩戰隊拿下台中站冠軍，代表台中挺進總決賽，台中市長盧秀燕今5日不但各頒發10萬與7萬5千元獎金，還說加碼總冠軍「市長獎」，鼓勵台中隊抱回榮耀。

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盧秀燕表示，市府積極推動酷運動，打造酷城市，為了促進電競產業發展，已連續4年提供熱愛電競的選手交流平台，台中市代表隊擁有堅強實力，期許兩隊將總冠軍抱回台中，她也準備禮物，期待將榮耀帶回台中。

這次賽事《英雄聯盟》總決賽冠、亞軍，分別可獲100萬元與30萬元獎金，《傳說對決》總決賽冠、亞軍則可獲得50萬元和15萬元獎金，冠軍更將奪下「六都制霸」榮耀稱號。

運動局表示，奪下《英雄聯盟》台中站冠軍的「黎明英雄」戰隊，是來自黎明技術學院學數位多媒體系大三及大四學生，由知名業餘頂尖選手狗哥指導，進行團練與自主訓練，隊員都曾是職業電競選手。

《傳說對決》台中冠軍隊伍「我不想下去」則來自有業餘最強公會之稱的《BÄSËCrëw 貝斯酷》成員，隊長麥基曾獲4Gamers電競王台北盃冠軍、S3城市賽桃園站冠軍、2017年的傳說對決圓石盃冠軍、2019年傳說對決S7城市賽台北場亞軍，帶領青年高中、台中高工等各路好手組成台中戰隊。

運動局長李昱叡指出，「六都電競爭霸戰」後，台中將舉辦「2020台中電競嘉年華」，以實際行動推廣電競，讓更多民眾認識電競，歡迎民眾上網觀戰，支持六都電競爭霸戰，為台中代表隊加油打氣。

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