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海拔500公尺、遠眺大甲溪出海口　豐原公老坪步道年底完成改善

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▲▼盧秀燕主持豐原公老坪步道改善工程開工典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕主持豐原公老坪步道改善工程開工典禮，工程預計年底完工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

全長560公尺的台中市豐原公老坪登山步道改善工程5日舉行動工典禮，市長盧秀燕表示，公老坪登山步道是豐原人很重要的運動休閒步道，市府投入600萬元增設木棧道、卵石階梯和原木階梯等工程，預計年底完工，未來將提供市民更優質的健行休憩步道。

▲▼盧秀燕主持豐原公老坪步道改善工程開工典禮。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，公老坪登山步道因為年久失修，因此投入600萬元進行步道大翻修，並且結合既有的公老坪觀景台、旱溪源頭自然生態區，擴大登山遊程深度和廣度，她也感謝立委江啟臣協助爭取國產署用地、里長與地主協調取得私人用地和議員支持通過預算，讓豐原有更好的建設未來。

觀旅局長林筱淇指出，這次改善工程特別建構自導式步道系統，沿途設有指標、動植物及自然解說牌，使遊客一目瞭然，公老坪登山步道海拔約500公尺，適合親子健行，步道平緩輕鬆，視野良好，可俯瞰北台中景致，天氣晴朗時，甚至能遠眺大甲溪出海口，是市民登山賞景的絕佳地點。

公老坪是紀念百年前開拓這一片山坡的許公老先生，特以「公老坪」命名，該處擁有中部最具規模的觀光果園，秋冬盛產柿子、柑橘，春夏則有桃子、李子、荔枝，其中又以柑橘最為出名，如果碰上「柑橘節」野餐派對，還能享受親手摘採水果，悠閒坐在草地上野餐的美好時光。

出席開工典禮者還有立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、陳清龍、王朝坤、豐原區長洪峰明、公老坪產業發展協會理事長陸冠全等人。

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