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米其林24日公布評鑑結果　盧秀燕有信心：台中美食將登上世界版面

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▲台中市長盧秀燕對米其林的評鑑結果有信心，台中美食將登上世界版面。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕對米其林的評鑑結果有信心，台中美食將登上世界版面。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020《米其林指南》評鑑首度移師台中，日前米其林官網宣布因疫情而延後舉辦的發布會，8月24日將在台中歌劇院發表今年美食指南，市長盧秀燕5日表示，很期待台中市的美食被世界看見，她很有信心評鑑結果，台中美食終能登上世界版面。

盧秀燕上午主持豐原公老坪登山步道工程開工典禮時表示，她當立委的時候，第一屆米其林公布在台北，當時她在立法院提出質詢時，行政院長是賴清德，因為歷屆米其林都以台北作為城市選擇，但那是中央花預算和米其林協商後的結果，當時她就質疑，如果要花全國的預算幫某一個城市行銷，那台中市美食更多，是全國第二大城市，台中美食也應該被世界關注，所以希望下一個城市在台中，預算分配也比較公平。

請繼續往下閱讀...

盧說，很高興米其林和中央政府聽到她的聲音，當時賴清德院長有承諾下次會到台中，經過2、3年後，賴院長現在變成副總統，這件事也有所成果，她很期待台中市的美食被世人廣知，對評鑑結果也很有信心，平常大家很喜歡的美食，終於能夠登上世界的版面。

市府表示，今年《米其林指南》評鑑發表會選在台中國家歌劇院舉行， 這不僅是台灣第三版的美食評鑑，也將是台中美食文化的一個里程碑，米其林官網8月24日下午1點將透過官方臉書「台灣米其林指南」，或YouTube「亞洲米其林指南」直播公布名單。

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