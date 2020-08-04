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生活放輕鬆防疫不放鬆　盧秀燕拄枴杖率隊稽查KTV

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▲▼盧秀燕拄著枴杖率隊稽查KTV，了解消費者是否戴口罩、業者有無落實實聯制。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕拄著枴杖率隊稽查KTV，了解消費者是否戴口罩、業者有無落實實聯制。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國內最近新增多起境外新冠肺炎確診個案，使得疫情又變得緊張，台中市長盧秀燕4日上午才說要啟動「戴口罩及實聯制查察專案」，下午就率隊到自助式KTV店實地了解，盧說，為了城市安全，她必須拉緊防疫繩索，打造安心的消費環境，民眾只要到5種密閉場所戴口罩，落實實聯登記，吃喝玩樂就能照常，生活放輕鬆，防疫不放鬆。

▲▼盧秀燕拄著枴杖率隊稽查KTV，了解消費者是否戴口罩、業者有無落實實聯制。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕下午2點拄著枴杖，率領副市長陳子敬、經發局長張峯源等相關人員，前往大型自助式KTV查核業者實聯制，及消費者戴口罩等防疫落實狀況，盧抽查了3間，消費者即使唱歌都戴著口罩。

▲▼盧秀燕拄著枴杖率隊稽查KTV，了解消費者是否戴口罩、業者有無落實實聯制。（圖／記者鄧木卿攝）

有消費者抱怨戴著口罩唱歌，有時很難換氣，差點嗆到，但為了安全也沒辦法；有的看到媒體拍攝，唱得更賣力，也有人看到盧市長，興奮得要求合照。

盧秀燕除了向包廂內的民眾說聲抱歉外，也說明因為疫情有升溫趨勢，為了保護市民安全，市府寧可過度準備、備而不用，同時也表示，只要民眾到人多或是消費場所，配合戴口罩、實聯制，吃喝玩樂一切照舊，保護自己也保護別人。

市府首波針對電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等中央宣示5種密閉場所，以柔性勸導方式稽查，未來將視疫情狀況，逐步調整因應作為，各局處同步稽查其他場所，陳子敬到好樂迪KTV逢甲店與銀櫃KTV旗艦店，新聞局到電影院、教育局到補習班，住宅發展工程處則是前往社區大樓電梯，逐一查察戴口罩、手部消毒及實聯登記情形，確認業者與民眾均配合防疫整備，加強防疫作為。

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