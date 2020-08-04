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授階公開典禮　盧秀燕被「鐵雄」偷親全場都笑了

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▲▼盧秀燕授階給「鐵雄」二線一星官階時被偷親了。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕授階給「鐵雄」二線一星官階時被偷親了。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕4日表揚消防局搜救犬拉不拉多犬「鐵雄」在震災的優異表現，並且通過亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證複試，因此授予2線1星官階，正當盧比出大拇指稱讚「鐵雄」，要讓牠「罐罐吃得夠」時，「鐵雄」似乎要表達感謝的轉頭親吻了盧，在場局處長見狀都笑了，場面溫馨。

▲▼盧秀燕授階給「鐵雄」二線一星官階時被偷親了。（圖／台中市政府提供）

消防局為提升特種災害搜救能力，在霧峰光復新村成立搜救犬隊，搜救犬多次在花蓮地震等災難展現傑出的搜救能力，其中拉不拉多犬「鐵雄」在亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證通過複試，盧秀燕公開授階，而「鐵雄」也是全國第一隻晉升2線1星的搜救犬。

家中也有養狗的盧秀燕說，牠是長官，我們要感謝搜救犬在災難搜救中努力救人的英勇表現，盧授階時，頻頻比出大拇指稱讚「鐵雄」，而且叮囑要好好照顧，讓牠們「罐罐吃得夠」，「鐵雄」也轉頭親吻了盧，在場局處長見狀都笑開了。

搜救犬認證最高殿堂MRT（Mission ReadinessnTest，搜救犬隊國際任務測驗）是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，消防署去年舉辦亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證，搜救犬必須不分日夜在36小時完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，並且找到7成以上的受困民眾，才算通過考驗。

此次測驗有7隻搜救犬通過測驗，其中有6隻來自台灣，台中的「鐵雄」因為是2019年唯一通過複試的搜救犬，7月6日已到消防署接受表揚，授與二線一星殊榮。

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