雲端最前線／立委收賄8收押 藍快刀祭停權處分

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跨黨派立委涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，向政府官員施壓一案，法院4日裁定，除了前立委徐永明以80萬元交保外，另7人則遭羈押禁見。全案重要關鍵被告累計共3人交保、8人羈押禁見。而國民黨考紀會針對黨籍立委廖國棟、陳超明已先予以停權處分。8月5日《雲端最前線》節目邀請台北市議員簡舒培、高雄市議員黃紹庭、政治工作者張益贍以及時事評論員王時齊繼續針對此案進行討論。

▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

高雄市長補選在即，卻傳出地方有意圖操作棄保效應。對此，民進黨候選人陳其邁喊話，市民最在意的不是棄誰保誰，而是誰才是最好的市長。而國民黨方面，黨主席江啟臣表示，李眉蓁在短時間心態上的調整值得肯定，「我覺得她已經有破釜沉舟、豁出去的決心了」。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）爆炸造成78死4000傷，數字持續增加中，總統下令進入2周緊急狀態。黎巴嫩總理隨後證實，貝魯特港口存放的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate），於4日下午6點發生爆炸，但未說明是否為爆炸起因，或是遭其他爆裂物催化所致。歡迎與主持人楊文嘉登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。