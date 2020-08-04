李厚慶被控獨厚親友公司　得標商澄清「無關係」：保留法律追訴權

▲文化總會副秘書長李厚慶。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨4日上午召開「御用評委標案一把抓，稅金全進綠營人士口袋」記者會，指控文化總會副秘書長李厚慶未依法進行利益迴避，質疑他獨厚親友的「BIOS monthly」公司。對此，該公司晚間澄清雙方沒有親戚關係，國民黨的指控與事實不符，除希望他們道歉外，也批評他們應該做基本的事實查核，同時對這種不實指控造成的傷害保留法律追訴權。

國民黨文傳會指出，李厚慶擔任評委時，並未依《採購法》相關規定進行利益迴避，反而藉著自己身為標案評委身分，要求得標廠商需委託BIOS monthly公司的方序中設計師進行設計，且據悉該公司共同創辦人兼執行長白尊宇和李慶厚為親戚關係。

對此，BIOS monthly公司發聲明回應，國民黨的指控內容有事實上錯誤，以下為澄清、聲明與訴求：

第一，BIOS monthly 公司共同創辦人兼執行長白尊宇，跟文化總會李厚慶副秘書長或是他的妻子、家人皆沒有任何親戚關係。國民黨召開記者會上提出的指控內容與事實不符。

第二，政治人物發佈重要訊息前應做到基本的事實查證，也請理解台灣創作者與背後相關產業人員的每一步成果都得來不易。這種沒有事實根據的爆料對於創作者與產業是一種嚴重的傷害。

第三，我們希望國民黨文傳會對於記者會上提及白尊宇執行長與公司相關不實指控道歉，同時也對這種不實指控造成的傷害保留法律追訴權。

另外，針對國民黨文傳會指控文化總會預算來自總統府一事，文化總會晚間表示，他們是依據《人民團體法》規定設立的民間社團法人，非屬政府任何單位轄下，預算也不來自總統府，而由會內自行籌措每年業務執行預算；年度工作計劃、預算、決算依法皆經文總執委暨諮委會議及全體會員大會審查通過，並受主管機關監督，籲請各界勿一再以錯誤訊息，扭曲事實。