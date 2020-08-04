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父親節前天氣最穩定！下波「變天時刻」出爐　一張圖看一周雨區

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▲▼受哈格比颱風外圍環流影響，北北基升級豪雨特報,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲周六前各地大致以多雲到晴、午後雷陣雨為主，但周日起水氣增多，花東、南部將有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局表示，隨著高壓逐漸西伸，白天晴朗炎熱的狀態會逐漸回來，但偏南風帶來的水氣還是偏多，主要反應在午後雷陣雨上頭。明起至周六各地以多雲到晴，有午後雷陣雨為主，但周日起水氣增加，花東、南部地區轉雨，午後雷陣雨也會更明顯。

氣象預報員李孟軒表示，明天南部清晨到上午還是有小飄雨機率，風向上吹東南風，花東會有短暫陣雨，其他地區尤其是中部以北、山區則偏向午後雷陣雨，留意較大雨勢出現。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周四起至周六太平洋高壓開始增強，各地以多雲到晴為主，上午天氣更穩定，下午下雨區域各地還是有可能，但靠近山區、近山區平地（特別雲嘉南地區）是最高機率的，這段期間相比之下是水氣最少的時間點，也是一周中天氣最好的時候。

周日至下周二，太平洋高壓再度減弱，隨著大環境風向從東南風轉為西南風，加上水氣增加，除了花東以外，南部地區也開始出現短暫陣雨，午後雷陣雨的狀況也會比較明顯。

至於熱帶擾動部分，氣象局表示，目前還沒有很明顯發展的系統，但會不會有更進一步的發展，變數仍大。

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