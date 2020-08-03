快訊／哈格比再爆發「增強轉中颱」　豪、大雨彈襲16縣市

▲哈格比颱風下午強度達輕颱上限，稍早已增強轉為中颱。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

哈格比增強了！氣象局表示，目前哈格比已增強為中度颱風等級，以每小時21公里速度向北北西移動。氣象局也持續發布16縣市豪、大雨特報，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

哈格比強度目前已達中颱，但因為颱風已經慢慢遠離，即使增強的話，對台灣的影響也不至於太大。受到颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局持續發布豪、大雨特報，台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

請繼續往下閱讀...

▲哈格比颱風眼清晰可見。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

哈格比3日17時的中心位置在基隆的北北東方約160公里之海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑100公里，十級風暴風半徑40公里。

▲氣象局持續發布哈格比海警。（圖／中央氣象局）

氣象預報員謝佩芸表示，哈格比強度略為增強，下午5點增強為中度颱風，但中午到下午是最接近台灣時間，傍晚時候已逐漸遠離台灣，但暴風圈仍影響北部海面，氣象局也持續發布海警。

▲台北持續出現一陣陣劇烈降雨。（圖／記者李毓康攝）

謝佩芸說，颱風中心來到台灣正北方，外圍雨帶持續影響桃園以北，1-2小時之內還是會有明顯降雨，但跟下午比起來已沒那麼劇烈。但要注意的是，南部今晚到明天降雨仍會持續，嘉義以南尤其是台南以南要注意有明顯降雨，有短時強降雨發生機率。

降雨部分，今天北中南都有明顯雨勢發生，北部受到外圍環流直接影響有劇烈降雨出現，累積至下午5點，桃園大園已達250毫米，台北陽明山也有210.5毫米。

▲謝佩芸指出，外圍環流雨帶持續移入北台灣上空，桃園、新北、台北一帶仍有強對流移入。（圖／記者張榮恩攝）

中部以北今晚後降雨逐漸緩和，但宜蘭蘇澳、南澳持續要注意會有局部較大雨勢，可能會一直延續到明天清晨甚至白天。周二風場從西南風轉為偏南風，東南部、花蓮南側也會有降雨，明午後雷陣雨發展會較劇烈，各地山區、北部地區要留意短時大雨甚至豪雨。

氣象局表示，隨著颱風逐漸遠離，今天深夜到明天清晨可望解除海警，

▲▼哈格比颱風眼清晰可見，氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

▼08/03累積雨量前20名。（圖／中央氣象局）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來