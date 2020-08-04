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「小怪獸」走了仍要防強風豪雨　3縣市大雨特報！午後雷雨彈熱區曝

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲劉沛滕說，中度颱風哈格比今晨3時前後登陸大陸浙江，強度持續減弱中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「小怪獸」走了，仍要防豪雨強雨！中央氣象局今天（4日）清晨持續對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」，低壓帶影響易有短時強降雨，今南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局預報員劉沛滕提醒，午後北部和各地山區有明顯雷陣雨，可能有局部大雨或豪雨發生機率。天氣風險公司總經理彭啟明則分享3日晚間哈格比的雷達回波圖，表示「好像小怪獸。」

大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣

氣象局今晨對10縣市發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流及西南風影響，新竹以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、馬祖沿海空曠地區將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局對南部3縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，中度颱風哈格比今慢慢遠離，凌晨3時前後登陸大陸浙江，強度持續減弱中；但台灣受到低壓帶影響，風向吹偏西南風到南風，持續帶來較明顯水氣，南部、台東、澎湖及部分花蓮地區有斷斷續續短暫陣雨或雷雨。

劉沛滕說，其他地區上半天天氣慢慢比較好轉、可見陽光，僅有少部分短暫陣雨，像中部可能有零星降雨；午後北部和其他山區有明顯雷陣雨，又以北部和中部山區較明顯，可能有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率。

劉沛滕指出，周三至周六恢復高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，午後雷雨地區包括各地山區和近山區；但周三因吹偏南風，中南部上半天仍有零星降雨；周日、下周一南邊水氣更多一些。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼劉沛滕提醒，午後北部和各地山區有明顯雷陣雨，可能有局部大雨或豪雨發生機率。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▼哈格比今晨已登陸浙江。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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