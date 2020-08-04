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快訊／午後對流爆發！北北基13縣市大雨特報　氣象局：有豪雨可能

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▲▼哈格比颱風擦邊過 台北市間歇性大雨陣風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（4）日新竹以北、南部地區及苗栗至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局表示，午後尤其北部地區及其他山區需注意短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率。

大雨特報範圍：

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基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

今天台灣在低壓帶及暖溼偏南風影響下，天氣仍不穩定，雲林以南、花東地區及澎湖、金門有間歇性陣雨或雷雨，其中南高屏地區降雨明顯持續發布大雨特報，其他地區上午雖有局部降雨的可能，但降雨機率不高且天空可透光。

不過，氣象局表示，中午過後各地需留意局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區需注意短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率；預測氣溫方面，各地高溫約31到35度，外出請記得多補充水份。

另外，今天新竹以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、馬祖沿海空曠地區將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；西半部、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，基隆北海岸並有突發性大浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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