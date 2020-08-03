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哈格比「雨彈」狂炸到明天！氣象局預警：北部將「短時豪雨」　降雨分布出爐

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▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

第4號中度颱風「哈格比」（HAGUPIT）雨彈猛襲，中央氣象局3日晚間8時30分持續發布海上颱風警報，哈格比前位在基隆北方海面，持續向北北西移動，受其外圍環流影響，雙北、桃園及台中市已出現局部豪雨，入夜至4日南部地區仍有局部大雨發生機率，已針對南高屏3縣市發布大雨特報，若預估路徑無變化，預計將於深夜11時30分解除颱風警報。

氣象局觀測，3日晚間8時哈格比中心位在基隆北方約200公里海面上，以每小時23轉20公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於 12 級風，瞬間之最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風暴風半徑100公里，十級風暴風半徑40公里。

▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

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▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

氣象預報員謝佩芸指出，哈格比已經通過離台灣最近的位置，持續朝北北西移動，離台灣越來越遠，但今晚仍距離馬祖地區較近，風浪將逐漸增強，預計清晨前後登陸浙江。根據觀測，3日各地天氣受颱風、西南風水氣影響，累積雨量最明顯的是桃園以北一帶，桃園大園出現258毫米、台北陽明山232毫米，下午新北市淡水以及台北北投一度出現時雨量90毫米，非常劇烈短時強降雨。

謝佩芸表示，隨著颱風北移，環流雨帶離開台灣，中部以北降雨開始緩和，但台灣南方仍有豐沛水氣，經由西南風輸送，仍有一陣陣降雨出現，嘉義以南、台東晚間到4日持續降雨，宜蘭蘇澳也恐有較大雨勢，預估4日午後雷陣雨相當旺盛，北部地區將出現「短時豪雨」。

氣象局預報，4日哈格比颱風暴風圈將逐漸遠離，但台灣地區在低壓帶及暖濕偏南風影響下，天氣仍不穩定，南部、東部及東南部地區及澎湖、金門有間歇性陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後北部地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生機率。

氣溫方面，各地高溫約31到35度。此外，4日西半部、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風；西半部、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，應避免前往海邊活動。

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