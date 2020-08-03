哈格比轉中颱撲中國大陸！進化繞出完整眼牆　專家：會為浙江帶來不小風雨

▲哈格比轉為中颱，吳聖宇表示，應該會為浙江沿岸帶來不小風雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

記者賴文萱／台北報導

颱風哈格比今（3）日下午5點轉強為中度颱風等級，但路徑上已漸漸遠離台灣，後續將撲向中國大陸。天氣職人吳聖宇表示，雷達上已經看到內核區趨於完整，繞出較為完整的颱風眼跟眼牆，應該會為浙江沿岸帶來不小的風雨。

吳聖宇指出，哈格比颱風在侵襲大陸前升為中颱，雷達上已經看到內核區趨於完整，繞出較為完整的颱風眼跟眼牆，應該會為浙江沿岸帶來不小的風雨，整體看起來環流還蠻漂亮的。

請繼續往下閱讀...

氣象局長鄭明典也說，哈格比已經開始出現遠離台灣的路徑，從雷達回波顯現一個大甜甜圈形狀，外掛一條長尾巴，這大約也是哈格比強度的巔峰！看災情回報，還是有零星積水和樹倒，希望能趕快復原。

▲哈格比颱風雖遠離台灣，但明天西南風增強將為南部帶來劇烈降雨。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險表示，傍晚開始，哈格比颱風遠離，中部、北部的降雨會趨緩；而南部則受西南風增強的影響，雨勢會變得更明顯，並且持續到明天晚上。中部山區及北部則要留意午後雷陣雨，要到周三太平洋高壓增強，天氣才會趨於穩定。

▲哈格比颱風已增強轉為中颱。（圖／翻攝自RAMMB）

氣象局表示，哈格比強度下午5點已達中颱等級，但因為颱風已經慢慢遠離，即使增強的話，對台灣的影響也不至於太大。但颱風外圍環流持續影響，氣象局也發布豪、大雨特報，台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲哈格比颱風眼清晰可見。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

哈格比3日17時的中心位置在基隆的北北東方約160公里之海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑100公里，十級風暴風半徑40公里。

▲氣象局持續發布哈格比海警。（圖／中央氣象局）

謝佩芸說，颱風中心來到台灣正北方，外圍雨帶持續影響桃園以北，1-2小時之內還是會有明顯降雨，但跟下午比起來已沒那麼劇烈。但要注意的是，南部今晚到明天降雨仍會持續，嘉義以南尤其是台南以南要注意有明顯降雨，有短時強降雨發生機率。

▲謝佩芸指出，外圍環流雨帶持續移入北台灣上空，桃園、新北、台北一帶仍有強對流移入。（圖／記者張榮恩攝）

中部以北今晚後降雨逐漸緩和，但宜蘭蘇澳、南澳持續要注意會有局部較大雨勢，可能會一直延續到明天清晨甚至白天。周二風場從西南風轉為偏南風，東南部、花蓮南側也會有降雨，明午後雷陣雨發展會較劇烈，各地山區、北部地區要留意短時大雨甚至豪雨。

▲哈格比颱風眼清晰可見，氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來