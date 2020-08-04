雲林草嶺石壁風光明媚　苦茶油風味餐充滿濃濃在地風味

▲苦茶油雞是當地必嚐美食之一，將雞肉與薑片用苦茶油炸到外酥內嫩，在加入醬油調味，雞肉充滿古茶油香，嚼勁Q彈爽口好下飯。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有雲林後花園之稱的古坑大草嶺地區，總面積約3500公頃，擁有豐富的地質和自然景觀，雲嶺之丘可遠眺中部縣市山下美景外，濃郁在地風味美食苦茶油雞、醮篙筍烘肉、溪蝦、炒山豬肉、涼拌山蘇等樸實特色餐。

為振興大草嶺地區觀光，雲林縣政府文化觀光處規劃推出雲林安心旅遊雲東經典步道「森呼吸」，有雲嶺之丘、五元兩角，峭壁雄風、幽情谷、萬年峽谷、蓬萊瀑布、水濂洞、九芎神木、清溪步道、杉林步道及木馬古道等，觀光資源豐，讓草嶺、石壁的明媚風光，推薦給全國鄉親，帶動當地觀光產業。

▲雲東經典步道「森呼吸」，其中清溪步道可觀賞921地震後出現的堰塞湖。（圖／記者蔡佩旻攝）

到草嶺、石壁除了欣賞大自然的美景外，也要品嘗一下當地業者推出的風味餐，草嶺特產苦茶油、筍乾、醬筍，為風味餐的主要食材，飯店、山莊業者，將骨茶油加溫放入薑片油炸至焦黃狀，把油濾倒出來後，含有薑黃素的苦茶油淋些在白飯，再淋上少許醬油膏，拌飯吃香味十足，、非常開胃。

苦茶油雞是當地必嚐美食之一，將雞肉與薑片用苦茶油炸到外酥內嫩，在加入醬油調味，雞肉充滿古茶油香，嚼勁Q彈爽口好下飯，另筍乾焢肉；醮篙筍滷肉、涼拌山豬皮、炒山豬肉、炸溪蝦、香酥溪科魚等佳餚，菜色樸素不華麗。充滿濃郁在地風味，許多遊客品嚐後，讚不絕口。

▲當地風味山產之一，炸溪蝦吃起來酥香味美。（圖／記者蔡佩旻攝）

古坑草嶺、石壁地區在921大地震後交通變困難，遊客流失，受創景點修復進度慢，草嶺地區觀光逐漸式微。災後雲林縣積極修築149甲線、開發步道及景點，更爭取中央能將大草嶺地區納入阿里山國家風景區範圍，帶動該區的觀光產業發展。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，配合後疫情安心旅遊，雲東經典步道「森呼吸」推出適合全家大小休憩享受森林浴，帶領遊客走入華山地區的情人橋、小天梯並連結古坑華山體驗喝咖啡賞夜景，也會帶遊客到草嶺石壁觀賞天然地質景觀，享受高單位的負離子及芬多精，走遍雲嶺之丘、峭壁雄風、連心池、石壁仙谷、萬年峽谷、五元兩角步道、孟宗竹林等。

▲在地佳餚涼拌山豬皮，充滿濃郁在地風味，許多遊客品嚐後，讚不絕口。（圖／記者蔡佩旻攝）



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